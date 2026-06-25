Dass GTA 6 in der physischen Version nur mit einem Download-Code kommt, nervt - allerdings sehe ich auch einen kleinen Vorteil

GTA 6 hat auch in der physischen Version keine Disc, was für Unmut in der Community sorgt.

Grand Theft Auto 6 ist seit dem 25. Juni vorbestellbar, der Release ist offenbar weiterhin gesetzt und es gibt einige neue Screenshots und Infos zum Spiel.

Genug Gründe zur Freude also für die Community und die hat dieser auch deutlich Ausdruck verliehen. Allerdings hat sich in diese Freude auch etwas Irritation gemischt. Denn nicht alles, was Rockstar da angekündigt hat, sorgt für gute Laune.

Da wäre zum einen die Tatsache, dass Käufer*innen der Standard Edition offenbar keinen Zugriff auf bestimmte Ingame-Shops haben werden. Und ebenso heiß diskutiert wird zudem, dass es zwar eine physische Version von GTA 6 geben wird – diese aber eigentlich keine ist.

Denn: Die physische Version kommt zwar in einer üblichen Verpackung bzw. Hülle, eine Disc fehlt allerdings darin. Es wird lediglich einen Download-Code geben, mit dem man das Spiel dann digital herunterladen kann.

1:11:56 GTA 6 - 60 neue Screenshots, Ultimate Edition und Online-Absage in der Video-Analyse

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Kein wirklicher Unterschied mehr zwischen digitaler und physischer Version

Take-Two und Rockstar legen damit einen Finger in eine Wunde, die viele Spieler*innen seit Jahren schmerzt. Denn Spiele auf Disc geben den meisten immer noch das Gefühl, das entsprechende Spiel wirklich zu besitzen.

Rein digitale Güter haben dagegen eher den faden Beigeschmack einer Leihe. Denn hier besitzt man kein physisches Objekt, dass man weitergeben oder ausleihen kann, sondern lediglich eine Lizenz. Und läuft Gefahr, dass der Anbieter damit eventuell Schabernack treibt.

Auch wenn ich den Unmut der Community in ihrer ganzen Härte nicht teile, verstehe ich ihn doch. Denn bis auf die Hülle – es gibt ja nicht mal ein besonderes Steelbook o.ä. – unterscheidet sich die physische Version bei GTA 6 tatsächlich nicht mehr wirklich von der digitalen. Und wirft bei mir die Frage auf, warum man dann nicht ausschließlich digitale Versionen angeboten hat.

Tobias Veltin Tobi hat die GTA-Serie – und ihren rasanten Aufstieg – von Anfang an verfolgt. Rockstar erschafft Welten, in denen er sich besonders gerne aufhält und in denen er jede kleine Geschichte entdecken will. Von GTA 6 erhofft er sich den nächsten Schritt beim Open World-Design – und erwartet den Release gespannt wie ein Flitzebogen.

Eine Antwort wird es darauf in näherer Zukunft vermutlich nicht geben. Aber trotz aller Kritik kann ich dem Vorgehen von Take-Two und Rockstar auch zwei kleine positive Punkte abgewinnen.

Auch Käufer der physischen Version haben die Möglichkeit zum Preload und können dementsprechend direkt am 19. November loslegen. Story-Spoiler und Leaks durch verfrühte Verkäufe werden weitestgehend vermieden.

Den zweiten Punkt sehe ich als deutlich wichtiger an. GTA 6 wird vermutlich eine der Videospiel-Storylines haben, über die in diesem Jahr am meisten diskutiert werden wird. Je später Details und mögliche Wendungen dieser Story herausgekommen, desto besser – für Rockstar. Und auch für alle, die nicht gespoilert werden wollen.

Und die Vergangenheit hat nun mal gezeigt, dass der Verkauf von physischen Versionen immer das Risiko birgt, dass sich Händler*innen nicht an Embargos halten, Spiele zu früh verkaufen – und so Plot-Details, Videos und andere Infos im Netz landen, wo sie dann vielen Unbedarften mögliche Überraschungen und somit auch einen Teil des Spaßes vorwegnehmen können.

Ich will damit nicht sagen, dass es wegen dieser Entscheidung gar keine Spoiler zu GTA 6 geben wird – heutzutage ist schließlich fast alles denkbar und eine Garantie gibt es sowieso nicht. Aber durch die Entscheidung mit den Download-Codes in den physischen Versionen reduzieren Take-Two und Rockstar zumindest das Risiko.

Und wer weiß: Vielleicht wird ja irgendwann – vielleicht schon im Dezember? – noch eine tatsächliche physische Version nachgeliefert. Gerüchte dazu gibt es aktuell schon.