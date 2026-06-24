GTA 6 packt einige Ingame-Shops hinter Paywall: Wer bestimmte Klamotten und Frisuren für Jason und Lucia will, muss extra zahlen

Die Ultimate Edition von GTA 6 setzt auf exklusive Inhalte, sperrt Standard-Käufer und -Käuferinnen dafür aber auch aus bestimmten Stores aus.

Das gab's in der GTA-Geschichte bislang noch nicht: Wer sich die teurere Ultimate Edition von GTA 6 gönnt, erhält Zugang zu exklusiven Ingame-Shops.

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Käufer*innen der Standard-Edition diese Stores gar nicht erst betreten dürfen bzw. mit bestimmten Händler-NPCs in der Open World nicht interagieren können.

Das steckt in der Ultimate Edition von GTA 6

0:33 Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

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Wie Rockstar in einer Pressemitteilung erklärt, finden wir gleich mehrere Ingame-Shops in der Spielwelt von GTA 6, in denen ausschließlich Käufer*innen der 100 US-Dollar teuren Ultimate Edition auf Shoppingtour gehen können.

Konkret handelt es sich um ein Bekleidungsgeschäft sowie um einen Friseursalon:

Stock-305-Bekleidungsgeschäft : "Stock 305 ist die bevorzugte Anlaufstelle für gehobene Streetwear in Stockyard und hat ausschließlich für Kunden mit der Ultimate Edition geöffnet. Stelle verschiedene einzigartige und exklusive Looks für Jason und Lucia zusammen, die perfekt zu den Murals, Tags und Artworks passen, für die der Stadtteil bekannt ist".

: "Stock 305 ist die bevorzugte Anlaufstelle für gehobene Streetwear in Stockyard und hat ausschließlich für Kunden mit der Ultimate Edition geöffnet. Stelle verschiedene einzigartige und exklusive Looks für Jason und Lucia zusammen, die perfekt zu den Murals, Tags und Artworks passen, für die der Stadtteil bekannt ist". Sara’s Unisex Salon: "Hole dir Signature-Styles für Jason und Lucia sowie Bartfrisuren für Jason und Make-up & Nageldesigns für Lucia".

Auch diese beiden Tuning-Shops sind laut Rockstar "exklusiv für Kunden mit der Ultimate Edition geöffnet":

"Bei Rideout Customs in Vice City verwandelst du Serienfahrzeuge in wundervolle Kunstwerke mit detailreicher Innenausstattung, exquisiten Felgen und Donk-Stylings".

"Bei One-Eyed Willie’s in Lake Leonida baust du stattdessen Offroad-Fahrzeuge mit exklusiven Modifikationen um und kannst dir sogar handgemalte Autokunstwerke zulegen."

Wer sich nur die Standard-Edition zulegt und später im Spiel beispielsweise "Sara's Unisex Salon" aufsucht, wird diesen sehr wahrscheinlich gar nicht erst betreten können. Oder die gute Sara bietet ihre Dienste eben nicht an, wenn ihr mit ihr sprecht.

Aber keine Bange: Wir gehen davon aus, dass GTA 6 so oder so eine breite Palette an Anpassungsmöglichkeiten für Jason und Lucia bieten dürfte, auf die auch Besitzer*innen der Basis-Edition Zugriff haben werden. Wie sehr die exklusiven Inhalte da überhaupt ins Gewicht fallen, bleibt abzuwarten.

Schade ist es natürlich trotzdem, dass Käufer*innen der günstigeren Standard-Fassung der Zugang zu bestimmten Stores verwehrt wird, da sich die Open World für diese Gruppe weniger immersiv anfühlen könnte als für Besitzer*innen der Ultimate Edition.

Übrigens können sich Käufer*innen der UE daneben noch auf exklusive Vehikel, Waffenskins und mehr freuen. Sämtliche Inhalte der Ultimate Edition hat euch Kollege Tobi hier noch einmal aufgelistet:

Mehr zum Thema GTA 6 Ultimate Edition offiziell angekündigt - Diese Inhalte stecken in der teureren Variante des Spiels von Tobias Veltin

GTA 6 erscheint für die PS5 und Xbox Series X/S und wird einmal in der Standard-Version (79,99 US-Dollar) und einmal in der Ultimate Edition (99,99 US-Dollar) erhältlich sein. Der Preis in Euro ist derweil noch nicht bekannt.

Werdet ihr euch die Ultimate Edition von GTA 6 holen oder reicht euch trotz exklusiver Inhalte die Standard-Edition?