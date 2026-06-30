GTA 6-Fans glauben, dass ausgerechnet ein kleines Tier auf einem Screenshot schon einen Plot-Twist verrät

Fans sehen ein kleines Detail in einem der Screenshots als möglichen Hinweis, dass Lucia verraten wird – oder selbst die Verräterin ist.

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Eleen Reinke
30.06.2026 | 17:02 Uhr

Könnte in diesem Bild bereits ein Story-Hinweis stecken? Laut GTA-Fans schon. Könnte in diesem Bild bereits ein Story-Hinweis stecken? Laut GTA-Fans schon.

Die Vorbestellungen für GTA 6 sind endlich gestartet, aber auf einen dritten Trailer warten wir weiterhin. Fans vertreiben sich die Wartezeit entsprechend damit, jetzt alte Screenshots nach Hinweisen zu durchkämmen, die sie vielleicht bislang übersehen haben. Und tatsächlich sorgt ein kleines, süßes Nagetierchen aktuell für Diskussionen.

Wie in the Departed? Fans sehen GTA-Ratte als Hinweis

Konkret wird aktuell ein Screenshot von Lucia, den es auf der offiziellen Rockstar-Seite gibt, von Fans heiß diskutiert. Dabei geht es aber nicht um die Gangsterin selbst, sondern ein kleines Detail im Hintergrund des Bildes.

Damit meinen wir nicht etwa den Namen der Bar oder das Kennzeichen des Motorrads, auf dem sie sitzt, was wohl die naheliegenden Hinweise wären. Nein, einige Fans haben sich auf die Ratte eingeschossen, die verschwommen hinter Lucia auf dem Dach zu sehen ist.

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Zugegeben, ein wenig auffällig platziert wirkt sie schon, wie sie dort einsam in der Bildecke hockt. Gleichzeitig könnte das Tierchen auch einfach da sein, um eine belebte Stadt zu suggerieren. Aber schaut selbst:

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In den Kommentaren unter dem Post wird das rege diskutiert. Mehrere User denken, dass es sich dabei um Forshadowing handeln könnte – also einen bewussten versteckten Teaser seitens Rockstars.

Ein Fan greift etwa direkt die schon seit Monaten kursierende Theorie auf, dass Jason heimlich ein Undercover-Polizist sein könnte. Eine andere Person hält dagegen und suggeriert, dass der Verrat stattdessen von Lucia kommen könnte. Immerhin wird sie frisch aus dem Gefängnis entlassen und das könnte an Bedingungen geknüpft sein.

Der Zusammenhang mit der Ratte kommt natürlich nicht von ungefähr. Nicht nur ist eine "Ratte" ein umgangssprachliches Wort für einen Informanten oder Verräter, das Spiel könnte sich hier auch an der berühmten letzten Szene aus The Departed bedienen.

Der Spionage-Thriller endet ebenfalls in seiner finalen Einstellung mit einer Ratte, die sich davonschleicht und einen entsprechenden Verrat unter Gangstern symbolisiert. Die Szene binden wir hier aber lieber nicht ein, um Spoiler zu vermeiden.

Dass GTA 6 sich durchaus bei anderen Gangster-Geschichten bedient, zeigen auch die Ähnlichkeiten zum realen Gangster-Pärchen Bonnie und Clyde.

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Natürlich handelt es sich dabei um reine Fan-Theorien, auch wenn Rockstar bekannt dafür ist, Details und kleine Hinweise in ihren Spielen zu verstecken – nicht selten sehen Fans aber auch Hinweise, wo gar keine sind. Und selbst falls wir hier einen Verweis auf einen Verräter bekommen sollten, ist nicht klar, ob es wirklich Jason, Lucia oder doch eine andere Person ist.

Last but not least lässt sich nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob das überhaupt eine Ratte ist. Bei der Entfernung und Größe des Tieres könnte es auch eine Katze sein, schließlich sehen wir das Tier nur unscharf.

Was denkt ihr: Versteckter Hinweis oder doch nur wilde Theorie?

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