GTA 6-Macher Rockstar arbeitet schon so lange an der Open World, dass einige Orte darin in der Realität gar nicht mehr existieren

GTA 6-Figur Brian Hader dürfte nicht gerade amüsiert über diesen Umstand sein.

GTA 6 bedient sich wie seine Vorgänger an der Realität. Leonida ist Florida, Vice City Miami und Los Santos war Los Angeles. Dazu gehört auch, dass berühmte Örtlichkeiten der Vorbilder Einzug in der Open World-Spielwelt halten. Dumm nur, wenn es die Vorbilder in der Realität dann gar nicht mehr gibt, wenn das Spiel endlich mal erscheint.

Diese Vorbild-Gebäude gibt es in der Realität gar nicht mehr, wenn GTA 6 erscheint

Man muss sich das mal bewusst machen: GTA 6 befindet sich nun schon seit mindestens acht Jahren in Entwicklung. Die Pre-Production dürfte sogar schon vor dem Release von Red Dead Redemption 2 begonnen haben, wir sprechen also tendenziell eher von einem Zeitraum, der locker über 10 Jahre umfasst. In so einer langen Zeit kann viel passieren.

8:54 Berge, Sümpfe, Großstadt: Das sind die 6 Regionen von GTA 6!

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Und genau das scheint auch der Fall gewesen zu sein. Einige Wahrzeichen, die Menschen aus dem echten Miami kennen, haben es in die fiktive Welt von Vice City geschafft. Bis GTA 6 im November dann für 80 Euro erscheint, existieren manche Bauwerke aber schon längst gar nicht mehr – zumindest nicht mehr in der Realität.

Das kann verschiedenste Gründe haben. In erster Linie werden Häuser manchmal eben einfach abgerissen, weil sie baufällig sind, weil etwas anderes an ihrer Stelle entstehen soll oder weil sie irgendjemandem ein Dorn im Auge sind (manchmal kommt auch alles zusammen).

In GTA 6 könnt ihr euch jedenfalls mindestens drei Orte anschauen, die es laut einem findigen Fan und Reddit-User so mittlerweile gar nicht mehr in echt gibt. Wir kennen sie alle aus den Trailern. Da wäre zum Beispiel das Starlet Motel aka Economy Inn:

"Am 20. Mai 2021 hat ein Gast in einem Raum ein Feuer entfacht, das Feuer hat sich schnell auf das gesamte Gebäude ausgebreitet und obwohl die Feuerwehr das Feuer löschen konnte, wurde das Gebäude als Totalschaden deklariert und später komplett abgerissen."

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Die Villa auf dem zweiten Bild soll im Jahr 2022 abgerissen worden sein und auch der Wasserturm auf dem dritten Bilder-Paar existiert in Wirklichkeit wohl nicht mehr. Er soll im Mai 2025 abgerissen worden sein, war aber davor offenbar auch schon seit drei Jahren nicht mehr in Betrieb.

In den Kommentaren merkt eine Person an, dass dieses Problem nicht nur die Bauwerke im Spiel betreffen dürfte. Sie schreibt, dass höchstwahrscheinlich auch die popkulturellen, urbanen Anspielungen und Memes ziemlich aus der Zeit gefallen sein könnten. Immerhin hat sich auch in dieser Hinsicht in den letzten acht bis zehn oder zwölf Jahren jede Menge geändert. Insbesondere die Popkultur und ihre Trends sind schnelllebig.

Wie würdet ihr damit umgehen? Fändet ihr es besser, die Gebäude dann auch wieder aus dem Spiel zu streichen?