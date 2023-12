GTA 6: Lucia und Jason haben eine reale Vorlage – das war das Gangster-Pärchen Bonnie und Clyde

Für die Hauptcharaktere aus GTA 6 gibt es eine reale Vorlage. (Bild Bonnie Parker: picture alliance / Everett Collection)

Der erste Trailer zu GTA 6 hat uns bereits einen Blick auf die neuen Protagonist*innen des nächsten Teils gegeben. Für das Gangster-Pärchen gibt es anscheinend auch eine reale Vorlage: Nämlich die Verbecher Bonnie Parker und Clyde Barrow. Wer die beiden eigentlich waren und was sie uns über die Story von GTA 6 bereits verraten könnten, klären wir hier auf.

Darum sind Bonnie und Clyde für Lucia und Jason wichtig

Der Trailer verrät uns bereits einige Details zu den beiden Hauptcharakteren. So ist Protagonistin Lucia anfangs im Gefängnis zu sehen und später bei einem Überfall mit ihrem Partner (der noch keinen offiziellen Namen hat, Leaks zufolge aber Jason heißt) und der Flucht vor der Polizei:

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Die beiden scheinen eine klassische "Gangster-Pärchen"-Dynamik zu haben – etwas, das auch schon die ersten Gerüchte noch vor der Enthüllung angedeutet hatten. Branchen-Insider Jason Schreier etwa hatte 2022 bereits geleakt, dass wir zwei Hauptfiguren bekommen, deren Geschichte "von den Bankräubern Bonnie und Clyde beeinflusst wurde".

Und auch der riesige Gameplay-Leak einige Monate später untermauert das. In den geleakten Clips waren die Namen Bonnie und Clyde in einigen Debug-Menüs zu sehen. Auch wenn Rockstar selbst den Vergleich noch nicht offiziell gezogen hat, sind die Parallelen doch eindeutig.

Wer waren Bonnie und Clyde?

Bonnie Parker und Clyde Barrow waren ein Gangster-Pärchen, dass in den USA der 1930er Jahre zahlreiche Geschäfte und kleine Banken ausgeraubt hat. Bei ihren Raubzügen haben sie insgesamt 14 Morde begangen, hautpsächlich an Polizisten. Die beiden haben dabei nicht nur allein agiert, sondern eine Bande angeführt, die unter dem Namen Barrow-Bande bekannt wurde.

Noch bevor sie zusammen Raubzüge durchführten, saß Clyde für zwei Jahre in der Gefängnisfarm Eastham. Bonnie schmuggelte ihm eine Pistole rein, mit der er ausbrach, er wurde jedoch kurz darauf wieder geschnappt. Nach einem gescheiterten Raubüberfall musste auch Bonnie für 3 Monate ins Gefängnis.

Bei ihren Überfällen kam es außerdem zu mehreren Verfolgungsjagden mit der Polizei, der Ford V8 des Pärchens war allerdings schneller. 1934 stellte das FBI den beiden dann eine Falle, indem sie mit einem Komplizen des Paares zusammenarbeitete. Bei einer Schießerei mit den Beamten wurden Bonnie und Clyde getötet.

Was bedeutet das für Lucia und Jason?

Trotz der Parallelen stimmen die Geschichten von Bonnie und Clyde natürlich nicht komplett mit den bekannten Fakten zu den beiden Hauptcharaktere zusammen. So sitzt auch Lucia im Gefängnis ein, scheint aber mit einer Fußfessel entlassen zu werden.

Es ist also durchaus möglich, dass die Gemeinsamkeiten hier enden und Rockstar sich lediglich Inspiration für die Dynamik des Gangster-Pärchens holen wollte. Aber viele Elemente der realen Vorlage wirken wie etwas, das so oder so ähnlich auch in einem GTA passieren könnte – der gewaltsame Tod der Hauptcharaktere nicht ausgeschlossen. Rockstar hat bereits mit der Red Dead Redemption-Reihe bewiesen, dass sie vor solchen Storyelementen nicht zurückschrecken.

Vorerst bleibt uns nichts anders übrig als abzuwarten, wie sich die Story von GTA 6 entfaltet. Aber wie sieht es bei euch aus, hättet ihr Lust auf eine Geschichte im Stil von Bonnie und Clyde oder wollte ihr lieber eine vollkommen originelle Story spielen?