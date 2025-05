GTA 6: Alle 6 bislang bekannten Orte und Regionen der Map im Überblick

Auf diesem Artwork des neuen Charakters Brian Heder ist eine Karte zu erkennen. Leider scheint es keine der GTA 6-Spielwelt zu sein.

Grand Theft Auto 6 wird aller Voraussicht nach ein riesiges Spiel. Es verfrachtet euch in den virtuellen US-Bundesstaat Leonida, in dem der zentrale Knotenpunkt die Metropole Vice City ist. Allerdings wird nicht nur die riesige Stadt, sondern auch deren Umland frei erkundbar sein.

Dort gibt es also noch zahlreiche weitere Orte und Schauplätze, von denen Rockstar im Rahmen des zweiten Trailers zu GTA 6 bereits ein paar vorgestellt hat. Unten findet ihr alle bereits bekannten und namentlich bestätigten Orte der Map im Überblick.

Diese Orte in GTA 6 sind bereits bestätigt

Vice City

Vice City ist erneut die GTA-Entsprechung von Miami – wie schon im 2002 erschienenen GTA: Vice City.

Ähnlich wie schon Los Santos in GTA 5 dürfte auch Vice City im neuen GTA der dominierende Schauplatz sein. Die riesige Stadt ist in mehrere größere Viertel unterteilt, darunter Ocean Beach mit einladenden Strandabschnitten und Little Cuba, in dem ihr viele Händler findet. Außerdem gibt es einen großen Hafen und auch das Staatsgefängnis von Leonida – in dem Lucia Caminos einsitzt – befindet sich im Stadtgebiet.

Leonida Keys

Wie der Screenshot verrät, dürften die Vice City Keys nicht allzu weit vom Stadtzentrum entfernt sein.

Die sehr deutlich an die Florida Keys angelehnten Leonida Keys sind laut Rockstar "eine tropische Halbinsel, die nicht schillernd, aber dafür entspannt sind." Hier haben viele Personen augenscheinlich Ferienhäuser und frönen diversen Freizeitaktivitäten. Allerdings warnt die offizielle Beschreibung auch vor den "gefährlichen Gewässern" rund um die Leonida Keys.

Grassrivers

Welche Missionen in GTA 6 führen uns wohl in die Grassrivers. Auch dieses Gebiet wirkt riesig.

Was wäre ein virtuelles Florida ohne eine Everglades-Entsprechung mit großen Sumpfgebieten und Mangroven? Diese "Aufgabe" übernehmen die Grassrivers im Spiel. Ersten Screenshots nach zu urteilen könnt ihr diese Gegend unter anderem mit einem Jeeps oder Sumpfbooten unsicher machen und dabei Tiere wie Alligatoren beobachten.

Port Gellhorn

Sieht eigentlich ganz lauschig ist, Port Gellhorn scheint allerdings ein krimineller Hotspot in Leonida zu sein.

Dieser laut Rockstar einst beliebte Urlaubsort hat einen rapiden Abstieg erfahren. Jetzt bleiben Touristen fern und in dem florieren offenbar nur noch krumme Geschäfte un Kriminalität. Die Beschreibung auf der offiziellen Webseite rät jedenfalls dazu, "den Geldbeutel festzuhalten".

Ambrosia

In Ambrosia spucken zahlreiche Schlote Qualm in den Himmel.

Hier tummeln sich diverse Industriezweige, unter anderem die Zuckerfabrik Allied Crystal. Dank Rockstar wissen wir bereits, dass es in dem Gebiet eine Biker-Gang gibt. Und wenn wir an den GTA 4-Download "The Lost and Damned" zurückdenken, sind Biker-Gangs in GTA-Spielen generell keine schlechte Idee.

Mount Kalaga

Die "Flood Gauge"-Anzeige links könnte ein Hinweis auf dynamische Wasserstände im Spiel sein.

Wer ein bisschen Pause vom Stadtleben in Vice City braucht, kann sich in GTA 6 unter anderem im Mount Kalaga-Nationalpark die volle Naturdröhnung holen. Das beliebte Ausflugsziel ist laut der GTA 6-Webseite "perfekt zum Jagen, Angeln oder Wandern". Die ersten Screenshots beweisen aber unter anderem auch, dass man dort ideal Kajak fahren kann, Wildtiere tummeln sich hier ebenfalls einige.

Wo auf der GTA 6-Karte befinden sich die oben genannten Orte?

Diese Frage lässt sich bislang aus einem einfachen Grund nicht beantworten. Rockstar hat die offizielle Karte der GTA 6-Spielwelt bislang noch nicht veröffentlicht. Basierend auf den Erfahrungen mit den letzten großen Titeln dürfte das auch noch eine Weile dauern, denn aus der Kartierung seiner Welten macht Rockstar fast schon traditionell ein großes Geheimnis.

Es ist also noch nicht genau eingrenzbar, wo sich die Orte auf der Map befinden. Lediglich bei Ambrosia heißt es in der offiziellen Beschreibung, dass sich dieser Schauplatz "im Herzen von Leonida" befinden soll – also mutmaßlich irgendwo im Zentrum der Spielwelt.

Bis Rockstar weitere Orte oder gar die Map von GTA 6 präsentiert, dürfte noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Bis dahin könnt ihr euch die Karten anschauen, die findige Fans anhand bisheriger Informationen zusammengebastelt haben. Oben haben wir entsprechende Artikel dazu verlinkt.

Grand Theft Auto 6 wird am 26. Mai 2026 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erscheinen. Eine PC-Version ist bislang nicht angekündigt, möglicherweise erscheint diese erst deutlich nach den Konsolenfassungen.