Alle warten auf GTA 6 und dieser ehemalige Rockstar-Entwickler weiß schon, in welchen 3 Städten GTA 7 spielen könnte

Ein ehemaliger Rockstar-Entwickler stellt drei mögliche Städte für GTA 7 in Aussicht.

GTA 6 wird uns den grauen November mit einem actiongeladenen Trip durchs sonnendurchflutete Vice City versüßen. Und während alle dem Release des wohl größten PS5- und Xbox Series X/S-Spiels des Jahres entgegenfiebern, gibt es schon Anhaltspunkte dafür, wohin es uns in GTA 7 verschlagen könnte.



Der ehemalige Rockstar-Mitarbeiter Obbe Vermeij hat in einem Interview im vergangenen Dezember bereits in Aussicht gestellt, dass der bislang unangekündigte GTA 6-Nachfolger wohlbekannten Städten aus dem Gangster-Universum treu bleiben wird.

GTA 7 - Ex-Rockstar-Dev stellt Setting in Aussicht

Vermeij war als Technical Director bei Rockstar North tätig und arbeitete dabei unter anderem an GTA 3, Vice City und San Andreas. Im Dezember 2025 wurde er exklusiv von GamesHub interviewt und musste sich dabei auch der Frage stellen, ob Rockstar mit einem zukünftigen GTA-Ableger den Schritt in ein europäisches Setting wagen könnte.

17:29 Das Rockstar-Erbe: Das muss GTA 6 erstmal schaffen!

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Seine Antwort: Ein Setting außerhalb von Nordamerika sei nicht realistisch:

Ich würde es lieben, und wenn Spiele immer noch nur ein Jahr in der Entwicklung wären, dann klar, könnte man sich ein bisschen austoben – aber das wirst du nicht bekommen, wenn nur alle 12 Jahre ein GTA erscheint. Man wird es nicht in einer komplett neuen Stadt ansiedeln. Eigentlich muss man das auch gar nicht, weil sich die Technik so stark verändert. Niemand wird sagen, dass er GTA 6 nicht spielt, nur weil er schon Vice City gespielt hat. Das ergibt keinen Sinn. Es ist komplett anders.

Vermeij zufolge ist es sehr wahrscheinlich, dass Rockstar in GTA 7 in eine der drei folgenden Städte zurückkehrt:

Liberty City , inspiriert von New York

, inspiriert von New York Los Santos , inspiriert von Los Angeles

, inspiriert von Los Angeles Las Venturas, inspiriert von Las Vegas

"Ich fürchte, wir stecken in einer Schleife von etwa fünf amerikanischen Städten fest. Daran müssen wir uns wohl gewöhnen", erklärt der ehemalige Rockstar-Mitarbeiter weiter. Neben Los Santos, Las Venturas und Liberty City würde demnach noch San Fierro als mögliches GTA 7-Setting in Frage kommen. Die von San Francisco inspirierte Stadt wurde erstmals in GTA: San Andreas eingeführt.

GTA London 1969 ist bislang der einzige Teil der Grand Theft Auto-Serie, der nicht in einer fiktiven amerikanischen Metropole angesiedelt ist. Der PC- und PS1-Titel kam im April 1999 auf den Markt.

Bedenkt aber Folgendes: Offiziell bestätigt ist GTA 7 nicht. Wo der mögliche GTA 6-Nachfolger angesiedelt sein wird, weiß letztendlich nur Rockstar selbst. Vermeij hat als ehemaliger Technical Director bei Rockstar North wahrscheinlich sehr gute interne Einblicke, doch bei seinen Aussagen handelt es sich letztendlich nur um Vermutungen.

Wie wahrscheinlich ist GTA 7?

So sicher wie das Amen der Kirche, wenn ihr uns fragt. Aber sehr wahrscheinlich wird es eine ganze Weile lang dauern, bis Rockstar den nächsten Hauptableger der GTA-Reihe herausbringt. GTA 5 und GTA 6 trennen ganze 13 Jahre.

Davon ausgehend, dass Rockstar für Teil 7 noch einmal mindestens genauso lange brauchen wird, können wir erst circa im Jahr 2040 mit einem GTA 6-Nachfolger rechnen.

Mehr zum Thema Red Dead Redemption 3: Möglicher Release und alle weiteren Hinweise zu RDR 3 von Linda Sprenger

Zudem gehen wir davon aus, dass Rockstar bereits im Hintergrund an Red Dead Redemption 3 arbeitet (oder zumindest damit plant) und es nach Jason und Lucias Vice City-Abenteuer erst einmal zurück in den wilden Westen gehen dürfte. Wie es um das bislang unangekündigte RDR 3 steht, haben wir in unserer oben verlinkten Gerüchte-Sammlung für euch zusammengefasst.

GTA 6 kommt am 19. November 2026 für die PS5 und Xbox Series X/S auf den Markt.

In welcher Stadt sollte der mögliche Grand Theft Auto 6-Nachfolger eurer Meinung nach spielen?