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GTA 6 heute ab Mitternacht vorbestellen: Preise und Editionen, Preorder-Boni: Alle wichtigen Infos für euch im Live-Ticker

Wir halten heute für euch nach allen Neuigkeiten zur GTA 6-Vorbestellung und einem möglichen neuen Trailer Ausschau.

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Samara Summer
24.06.2026 | 13:42 Uhr

Video starten 0:33 Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

Heute ist es endlich so weit, beziehungsweise in der Nacht von heute auf morgen: Der Release von GTA 6 wird zum ersten Mal so richtig greifbar. Denn ihr könnt Grand Theft Auto 6 ab heute tatsächlich vorbestellen. Pünktlich zum Start haben wir natürlich alle wichtigen Infos für euch und halten euch im Live-Ticker über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden!

  • Um wie viel Uhr kann vorbestellt werden? Ab heute Nacht um 0:00 Uhr.
  • Wann erscheint GTA 6? Am 19. November 2026
  • Preis:
    • Reguläre Edition: 79,99 Euro
    • Ultimate Edition: 99,99 Euro

GTA 6 Preorder-Start im Live-Ticker

Mittwoch, 24.06.2026

13:42 Uhr

Übrigens, wenn ihr euch entscheidet, das Spiel vorzubestellen, dann gibt es auch Pre-Order-Boni, die ihr ergattern könnt. Für die Vorbestellung erhaltet ihr das Vintage Vice City-Pack, das Outfits, ein Fahrzeug und Waffenskins beinhaltet.

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Über eine Pressemitteilung von Take Two, dem Mutterkonzern von Rockstar Games, wissen wir jetzt auch den Preis für das Spiel. Die reguläre Edition kostet 79,99 Euro und die Ultimate Edition kostet 99,99 Euro.

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Hier haben wir noch mal ein paar ausführlichere Infos zum GTA 6-Preload für euch zusammengetragen.

12:52 Uhr

Mit den Infos zu den Editionen wurde jetzt bekannt, dass manche In Game-Shops nur mit der Deluxe Edition betretbar.

12:47 Uhr

Der Preload ist auch schon bekannt. Das Spiel erscheint am 19. November und kann ab dem 12. November bereits heruntergeladen werden, wenn ihr vorbestellt habt. Das gilt sowohl für alle, die digital vorbestellt haben als auch für physische Vorbestellungen. Bei Letzterem könnt ihr mit einem Code in der Box den Download starten.

12:42 Uhr

Schlechte Nachrichten für alle, die gerne eine Disc-Version gehabt hätten. Die wird es nicht geben. Die physische Version enthält einen Download-Code.

12:35 Uhr

Hallo ihr Lieben! Das kam überraschend: GTA 6 ist nicht erst ab morgen irgendwann über den Tag vorbestellbar, sondern direkt um 0:00 Uhr in der Nacht von heute auf morgen.

Preise und Editionen – das wissen wir aktuell

Wie viel GTA 6 kosten wird und sollte, wurde in den letzten Monaten viel diskutiert. Diese Woche hieß es bereits, die Preise könnten schon geleakt sein, weil ein Händler entsprechende Einträge gelistet hatte. Demnach würde die Standard Edition 90 Euro kosten und die teuerste mit rund 200 Euro zu Buche schlagen.

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Aber Vorsicht! Ein bekannter Branchen-Insider hat sich zu Wort gemeldet und nahegelegt, dass es sich dabei um Platzhalter handeln dürfte. Im Laufe des Tages sollten wir dann mehr wissen und auch die konkreten Editionen kennen.

Neue Infos zur Ultimate Edition: Es gab zwar jetzt via PM Infos zu Bonusinhalten der Ultimate Edition für Vorbesteller und den Preload, aber konkrete Preise wurden noch nicht genannt.

Preload bekannt

Wer digital vorbestellt hat, kann am 12. November mit dem Download beginnen. Auch die physische Version gibt's ab dem 12. November. Sie beinhaltet einen Download-Code, mit dem ihr schon vorher herunterladen könnt.

Auf welchen Plattformen erscheint GTA 6 und wo ist es vorbestellbar?

Rockstar sprach im Voraus von einem Verkauf in "digitalen Stores und bei anderen ausgewählten Händlern". Ihr könnt also im PlayStation- und Xbox Store vorbestellen. Daneben rechnen wir fest damit, dass ihr die physische Version bei den üblichen großen Händlern preordern könnt, also beispielsweise Amazon, Media Markt, Saturn und so weiter.

Außerdem könnt ihr direkt bei Rockstar ordern.

Alle, die auf PC zocken, müssen sich dagegen noch gedulden, denn der Blockbuster landet erst mal nur auf PS5 und Xbox Series X/S. Mit einer PC-Version könnt ihr höchstwahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt trotzdem rechnen. Wir gehen von 2027 aus.

Nächster GTA 6-Trailer könnte schon bald erscheinen

Rockstar kündigt neue Trailer für gewöhnlich nicht an, also können wir nur spekulieren, jedoch wäre es sehr gut denkbar, dass neues Material aus dem Spiel die Vorfreude und somit auch die Vorbestellungen noch mal in die Höhe treiben sollen. Daher lohnt es sich heute besonders, nach neuen Trailern Ausschau zu halten.

Werdet ihr vorbestellen? Und verratet uns auch gerne, auf welche Edition, beziehungsweise welche Plattform ihr es abgesehen habt. Kauft ihr außerdem physisch oder digital?

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GTA 6 - Grand Theft Auto 6

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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