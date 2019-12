Obwohl GTA 6 bislang weder offiziell angekündigt worden ist, noch überhaupt klar ist, ob es tatsächlich so heißen wird, treibt der nächste Teil von Rockstars Gangster-Reihe schon etliche Fans um. Im Zentrum des Interesses dabei: Das Setting.

Natürlich handelt es sich dabei um reine Spekulationen, aber oft genannt wird unter anderem Vice City, das schon einmal im gleichnamigen GTA-Teil einen prominenten Auftritt hatte. Ein anderer populärer Kandidat in der Verlosung ist Südamerika, möglicherweise zu Zeiten der Drogenkartelle der 80er-Jahre. Auch wird darüber gemunkelt, dass es möglicherweise gleich mehrere Schauplätze im nächsten GTA geben könnte.

Sicher ist nichts, aber ein aktuelles Kurzvideo gibt jetzt wieder Wasser auf die Mühlen all derer, die fleißig spekulieren. Denn jüngst hat Rockstar einen Teaser für den nächsten Heist in GTA Online veröffentlicht, der am 12. Dezember startet.

The Diamond Casino & Resort: Score Big in Los Santos pic.twitter.com/M8TQ1KTEEZ — Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2019

Darin ist für einen kurzen Moment eine Weltkarte zu sehen. Und während alle anderen Kontinente blass sind, ist Südamerika beleuchtet und hervorgehoben.

Diese Fragen stellen sich

Die Fans fragen sich jetzt: Zufall? Hat Rockstar etwa die Spekulationen verfolgt und sich hier einen Scherz erlaubt? Oder doch tatsächlich einen Hinweis auf das Setting des nächsten GTAs fallen lassen?

Bildquelle

Unsere Vermutung: Wir glauben hier eher an einen geschickten Scherz von Rockstar. Ein Setting mit einem derartigen Teaser anzudeuten wäre zumindest für Rockstar-Verhältnisse höchst untypisch.

Aber wie so oft bei Vermutungen und Spekulationen: Es ist auch nicht im Bereich des Unmöglichen. Wir haben deshalb bei Rockstar angefragt und um ein Statement gebeten. Wir werden den Artikel updaten, sobald wir es bekommen haben.

Mehr zu GTA 6

Quelle