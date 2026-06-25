GTA 6: Sony verrät Details der PS5-Version und verspricht, dass es dort "am besten läuft" - aber die vermutlich wichtigsten Infos fehlen noch

Lucia und Jason legen am 19. November in Grand Theft Auto 6 los – auch auf der PlayStation 5.

Seit Mitternacht könnt ihr das heißerwartete Grand Theft Auto 6 für die PlayStation 5 und der Xbox Series X/S vorbestellen. Und wenn man Sony Glauben schenkt, wird das Open World-Spiel auf ihrer Konsole "am besten laufen". So zumindest ist ein aktueller Post auf dem offiziellen PlayStation Blog überschrieben.

Natürlich handelt es sich dabei erstmal um das handelsübliche PR-Getröte – was soll Sony auch anderes sagen? Ob GTA 6 auf der PS5 tatsächlich am besten läuft, werden die Grafikvergleiche zeigen, wenn das Spiel im November erscheint.

Abseits von dem großen Getrommel hält der Blog-Post aber auch handfeste Informationen bereit. Nämlich dazu, welche spezifischen Features der PS5 von GTA 6 unterstützt werden.

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Autoplay

Die unterstützten PS5-Features sind keine wirklichen Überraschungen

Konkret geht es um zwei Features, von denen die wenigsten überrascht sein dürften, dass sie genannt werden. Denn Sony nennt in dem Blogpost vor allem den DualSense-Controller und die Tempest 3D Audio-Tech.

Zum DualSense heißt es:

"Die PS5 versetzt dich mitten in die Spielwelt – der kabellose DualSense-Controller reagiert auf deine Aktionen und bringt die Bilder, Klänge und Eindrücke der Geschichte von Jason und Lucia direkt in deine Handflächen. Das haptische Feedback des Controllers sorgt für reaktionsschnelle Vibrationen, während die adaptiven Trigger einen dynamischen Widerstand bieten. Der integrierte Lautsprecher des Controllers verleiht wichtigen Momenten und Interaktionen eine weitere Dimension, wobei die Soundeffekte des Controllers durch haptisches Feedback noch verstärkt werden.

Und zu Tempest 3D Audio:

"Mit Tempest 3D AudioTech können Sie sich von den unverwechselbaren Klanglandschaften von Leonida umgeben lassen. Von den Straßen von Vice City bis hin zu den Ereignissen, die sich im gesamten Bundesstaat abspielen – diese äußerst präzise Klangortung schärft Ihre Wahrnehmung und lässt diese Welt auf unvergleichliche Weise um Sie herum zum Leben erwachen."

Außerdem hebt Sony die SSD der PlayStation 5 hervor und verspricht "nahezu sofortige Ladezeiten" in der riesigen Spielwelt.

Details zu Auflösung und Framerate bislang noch nicht bekannt

Während mit der Unterstützung dieser Features zu rechnen war, liegen die wirklich interessanten Details zur PlayStation 5-Version noch im Dunkeln – nämlich die, die verraten, mit welchen "Specs" GTA 6 auf der Sony-Konsole läuft. Wir wissen also noch nicht:

ob es Performance- oder Quaitätsmodi gibt

in welcher Auflösung GTA 6 auf der PS5 läuft und

mit welcher Framerate wir rechnen können

Außerdem klammert der Blogpost die PS5 Pro komplett aus, was weitere Fragen aufwirft. Schließlich dürfte GTA 6 auf Sonys Konsolen-Flaggschiff tatsächlich am besten laufen – zumindest technisch. Aber ob und wenn ja wie signifikant sich die Pro-Version von der "normalen" Variante unterscheiden wird, wird offenbar erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Der Release von Grand Theft Auto 6 ist für den 19. November 2026 geplant. Ihr könnt das Spiel entweder in der Standard-Version für 80 Euro oder einer Ultimate Edition für knapp 100 Euro vorbestellen.