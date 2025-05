Rockstar bestätigt: Material aus dem zweiten GTA 6-Trailer ist ein Mix aus Cutscenes und Gameplay

Die Story von GTA 6 dreht sich um die beiden Hauptcharaktere Lucia Caminos und Jason Duval.

Aus dem Nichts hat Rockstar vor ein paar Tagen den zweiten Trailer zum heiß erwarteten Grand Theft Auto 6 veröffentlicht. Und der verrät uns nicht nur etwas mehr über die beiden Hauptcharaktere des Spiels, sondern besticht auch mit einer fast schon überwältigenden Grafik-Qualität.

Dementsprechend haben sich viele die Frage gestellt, ob GTA 6 tatsächlich SO aussieht, wenn es Mitte nächsten Jahres erscheinen wird. Zwar hat Rockstar in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass die fertigen Spiele das Trailer-Material stellenweise sogar übertreffen können, dennoch hat der neue Trailer auch Skepsis ausgelöst.

Dieser ist Rockstar Games nun mit einem eindeutigen Statement begegnet. Auf X/Twitter ist in einem Post zu lesen:

"Grand Theft Auto VI Trailer 2 wurde komplett In-Game von einer PlayStation 5 aufgenommen und besteht zu gleichen Teilen aus Gameplay und Zwischensequenzen."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Kein "richtiges" Gameplay, aber es gibt keinen Grund, zu zweifeln

Moment mal, Gameplay? Natürlich meint Rockstar nicht das, was sich die meisten unter "richtigem" Gameplay vorstellen – also die Spielersicht mit Bildschirmanzeigen – sondern vielmehr Szenen, die so im Gameplay vorkommen, nur eben aus anderer Perspektive.

Einige Szenen sind sehr klar als solche erkennbar. Wenn Jason beispielsweise in sein Haus geht oder beim Überfall auf die Kasse schlägt. Auch hier zeigt ein Blick in die Vergangenheit, dass Rockstar genau das schon bei Trailern zu den letzten Titeln gemacht hat.

2:47 GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Autoplay

Im damaligen Trailer-Material zu GTA 5 war vor dessen Veröffentlichung beispielsweise kurz zu sehen, wie Michael hinter seinem gestohlenen Boot herfährt. Im Trailer sieht das wegen entsprechender Kameraperspektiven wie eine Zwischensequenz aus, im fertigen Spiel war diese Szene aber in grafisch identischer Qualität "normal" spielbar.

Es gibt also keinen wirklichen Grund, den auf Twitter veröffentlichten Post anzuzweifeln. Dass der Trailer allerdings zu gleichen Teilen aus Gameplay und Zwischensequenzen bestehen soll, überrascht dennoch. Und beweist einmal mehr, welche gigantischen Ambitionen Rockstar mit GTA 6 hat.

Für GTA 6-Verhältnisse ist in den letzten Tagen enorm viel passiert. Nach knapp anderthalb Jahren Funkstille hatte Rockstar nicht nur den zweiten Trailer und jede Menge Screenshots und Infos zum Spiel veröffentlicht, sondern kurz zuvor auch bekannt gegeben, dass das Open World-Spiel nicht mehr im Herbst 2025, sondern erst am 26. Mai 2026 erscheinen wird. Bislang ist der Titel für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S angekündigt.

Könnt ihr Gameplay und Zwischensequenzen im GTA 6-Trailer auseinanderhalten? Und was sagt ihr zum grafischen Unterschied zwischen beiden?