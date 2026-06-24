GTA 6 Ultimate Edition offiziell angekündigt - Diese Inhalte stecken in der teureren Variante des Spiels

Wer die Ultimate Edition von GTA 6 kauft, kann Lucia und Jason mit ein paar exklusiven

Kurz vor dem Vorbestellungs-Start für Grand Theft Auto 6 haben Take-Two und Rockstar neben der Standard Version auch eine Ultimate Edition des Spiels angekündigt. Diese wird einige exklusive digitale Inhalte bieten, die es nicht in der Standard-Version geben wird.

GTA 6: Ultimate Edition

Preis: 99,99 Dollar, vermutlich 99,99 Euro in Europa

Für Besitzer*innen der Standard Edition soll es zudem eine Upgrade-Möglichkeit zur Ultimate Edition geben. Ein Preis dafür ist noch nicht bekannt.

0:33 Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

Autoplay

Die Inhalte der Ultimate Edition im Überblick

Vapid Dominator Buggy (1967) & Paradise-Garage : Dieses Mud-Club-Monster bietet eindrucksvolles Offroad-Handling für das Hinterland von Mount Kalaga und die umliegenden Gebiete. Stell ihn bequem in der Paradise-Garage in Watson Bay ab, die über einen Waffenschrank und einen sicheren Platz zum Verstauen gestohlener Waren zum Verkaufen verfügt.

: Dieses Mud-Club-Monster bietet eindrucksvolles Offroad-Handling für das Hinterland von Mount Kalaga und die umliegenden Gebiete. Stell ihn bequem in der Paradise-Garage in Watson Bay ab, die über einen Waffenschrank und einen sicheren Platz zum Verstauen gestohlener Waren zum Verkaufen verfügt. Grotti Cheetah (1995) : Der 1995er Grotti Cheetah war Mitte der 90er Grottis bekanntester Sportwagen und eine Ode an den Shore Drive, mit einem minimalistischen retro-futuristischen Design und perfekt geeignet, um zu später Stunde im Rampenlicht ein Zeichen zu setzen.

: Der 1995er Grotti Cheetah war Mitte der 90er Grottis bekanntester Sportwagen und eine Ode an den Shore Drive, mit einem minimalistischen retro-futuristischen Design und perfekt geeignet, um zu später Stunde im Rampenlicht ein Zeichen zu setzen. Fahrzeuge und Retro-Tuning für den Vapid Ganado bei Jasons Safehouse : Schalte einen Gang runter und genieße die Sonne auf einer tarnfarbenen Dinka Enduro oder mit einem Crest Kayak. Oder verpasse Jasons in die Jahre gekommenem Lowrider-Pick-up Vapid Ganado mit exklusiven Modifikationen ein paar Muskeln und ein klassisches Styling mit einem Dachspoiler, Heckantennen und einem besonderen Design.

: Schalte einen Gang runter und genieße die Sonne auf einer tarnfarbenen Dinka Enduro oder mit einem Crest Kayak. Oder verpasse Jasons in die Jahre gekommenem Lowrider-Pick-up Vapid Ganado mit exklusiven Modifikationen ein paar Muskeln und ein klassisches Styling mit einem Dachspoiler, Heckantennen und einem besonderen Design. Tuningwerkstätten : Zwei herausragende Anlaufstellen für Fahrzeug-Tuning haben exklusiv für Kunden mit der Ultimate Edition geöffnet und bieten eine breite Auswahl an künstlerischen und leistungsbezogenen Fahrzeugmodifikationen. Bei Rideout Customs in Vice City verwandelst du Serienfahrzeuge in wundervolle Kunstwerke mit detailreicher Innenausstattung, exquisiten Felgen und Donk-Stylings. Bei One-Eyed Willie’s in Lake Leonida baust du stattdessen Offroad-Fahrzeuge mit exklusiven Modifikationen um und kannst dir sogar handgemalte Autokunstwerke zulegen.

: Zwei herausragende Anlaufstellen für Fahrzeug-Tuning haben exklusiv für Kunden mit der Ultimate Edition geöffnet und bieten eine breite Auswahl an künstlerischen und leistungsbezogenen Fahrzeugmodifikationen. Bei Rideout Customs in Vice City verwandelst du Serienfahrzeuge in wundervolle Kunstwerke mit detailreicher Innenausstattung, exquisiten Felgen und Donk-Stylings. Bei One-Eyed Willie’s in Lake Leonida baust du stattdessen Offroad-Fahrzeuge mit exklusiven Modifikationen um und kannst dir sogar handgemalte Autokunstwerke zulegen. Klassiker-Autosammlung : Spüre im Auftrag des exzentrischen Sammlers und Schraubers Wyman eine Reihe verlassener Klassiker und restaurierungsbedürftiger Projektfahrzeuge auf und verhilf ihnen wieder zu ihrem früheren Glanz. Restauriere sie und werde ihr neuer Besitzer. Vier dieser Fahrzeuge sind nur als Teil der Ultimate Edition verfügbar.

: Spüre im Auftrag des exzentrischen Sammlers und Schraubers Wyman eine Reihe verlassener Klassiker und restaurierungsbedürftiger Projektfahrzeuge auf und verhilf ihnen wieder zu ihrem früheren Glanz. Restauriere sie und werde ihr neuer Besitzer. Vier dieser Fahrzeuge sind nur als Teil der Ultimate Edition verfügbar. Shitzu Squalo : Diese Squalo mit pink-blauem Farbverlauf ist in Washington Beach angedockt und eignet sich perfekt, um in Gambit Bay die Angel auszuwerfen und alles Mögliche aus dem Wasser zu fischen. Sie ist auf Hochseetauglichkeit ausgelegt und mit einer bis oben hin mit Sprengstoff gefüllten Waffenkiste ausgestattet.

: Diese Squalo mit pink-blauem Farbverlauf ist in Washington Beach angedockt und eignet sich perfekt, um in Gambit Bay die Angel auszuwerfen und alles Mögliche aus dem Wasser zu fischen. Sie ist auf Hochseetauglichkeit ausgelegt und mit einer bis oben hin mit Sprengstoff gefüllten Waffenkiste ausgestattet. Revolver Hawk & Little Morgan : Dieser durchschlagskräftige Revolver mit klassischen Vice-City-Verzierungen in Versionen für sie & ihn stammt aus dem Vercetti-Anwesen und steht Jason und Lucia im Verlauf ihrer Story bei Ammu-Nation zur Verfügung. Die Versionen sind verfügbar mit geätzten Palmenverzierungen am Griff, eingravierten Details, einem Hochleistungs-Zielfernrohr und einem personalisierten Finish.

: Dieser durchschlagskräftige Revolver mit klassischen Vice-City-Verzierungen in Versionen für sie & ihn stammt aus dem Vercetti-Anwesen und steht Jason und Lucia im Verlauf ihrer Story bei Ammu-Nation zur Verfügung. Die Versionen sind verfügbar mit geätzten Palmenverzierungen am Griff, eingravierten Details, einem Hochleistungs-Zielfernrohr und einem personalisierten Finish. Personalisierte Waffenvarianten : Personalisierte Handfeuerwaffen mit detaillierten Gravuren auf Jasons Pistole Girardi ES9 und Lucias Pistole Klose K17.

: Personalisierte Handfeuerwaffen mit detaillierten Gravuren auf Jasons Pistole Girardi ES9 und Lucias Pistole Klose K17. PTT Youngin$ – Gelände und Beutezüge : PTT Youngin$ ist eine der lautesten und umtriebigsten Gangs in Leonida und betreibt Hydroponik-Anbau an Orten, an denen man das am wenigsten erwarten würde. Finde einen Weg, um das Lager auszurauben, in dem PTT Youngin$ in Southside Vice City illegale Waren verkauft, und komme mit heiler Haut davon, um einige ganz besondere Gegenstände und einzigartige Schmugglerware abzustauben.

: PTT Youngin$ ist eine der lautesten und umtriebigsten Gangs in Leonida und betreibt Hydroponik-Anbau an Orten, an denen man das am wenigsten erwarten würde. Finde einen Weg, um das Lager auszurauben, in dem PTT Youngin$ in Southside Vice City illegale Waren verkauft, und komme mit heiler Haut davon, um einige ganz besondere Gegenstände und einzigartige Schmugglerware abzustauben. Vice-City-Styles für Jason & Lucia : Egal ob am Pool oder anderswo, Jason und Lucia können mit exklusiven Outfits, Tattoos und mehr immer passend gekleidet sein.

: Egal ob am Pool oder anderswo, Jason und Lucia können mit exklusiven Outfits, Tattoos und mehr immer passend gekleidet sein. Goodtime-Kleidung : Eine Mini-Kollektion aus Bekleidung und Accessoires inspiriert von Macca the Alligator, bekannt aus der erfolgreichen TV-Show aus dem Goodtime State.

: Eine Mini-Kollektion aus Bekleidung und Accessoires inspiriert von Macca the Alligator, bekannt aus der erfolgreichen TV-Show aus dem Goodtime State. Stock-305-Bekleidungsgeschäft : Stock 305 ist die bevorzugte Anlaufstelle für gehobene Streetwear in Stockyard und hat ausschließlich für Kunden mit der Ultimate Edition geöffnet. Stelle verschiedene einzigartige und exklusive Looks für Jason und Lucia zusammen, die perfekt zu den Murals, Tags und Artworks passen, für die der Stadtteil bekannt ist.

: Stock 305 ist die bevorzugte Anlaufstelle für gehobene Streetwear in Stockyard und hat ausschließlich für Kunden mit der Ultimate Edition geöffnet. Stelle verschiedene einzigartige und exklusive Looks für Jason und Lucia zusammen, die perfekt zu den Murals, Tags und Artworks passen, für die der Stadtteil bekannt ist. Sara’s Unisex Salon : Hole dir Signature-Styles für Jason und Lucia sowie Bartfrisuren für Jason und Make-up & Nageldesigns für Lucia.

: Hole dir Signature-Styles für Jason und Lucia sowie Bartfrisuren für Jason und Make-up & Nageldesigns für Lucia. Electric Fang Tattoo: Stockyards ikonischste Ink Bar mit mehr als 50 Signature-Tattoos für Jason und Lucia – alle designt vom Künstler-Kollektiv FAILE.

Quelle: Take-Two/Rockstar Pressemitteilung

Das bedeutet also, dass ihr als Ultimate Edition-Käufer oder -Käuferin Zugang zu bestimmten Ingame-Shops haben werdet, die allen Besitzer*innen der Standard Edition verschlossen bleiben. Das wäre ein Novum für die Serie.

In der Galerie unten findet ihr Bilder zu den Inhalten der Ultimate Edition.

Der Release von Grand Theft Auto 6 ist für den 19. November 2026 geplant. Die Vorbestellungen für die Standard und Ultimate Edition werden am 25. Juni um Mitternacht freigeschaltet.

Erscheinen wird der Titel für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Eine PC-Version ist bislang nicht bestätigt, ein Release zu einem späteren Zeitpunkt ist aber wahrscheinlich.