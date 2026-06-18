GTA 6 enthüllt Preorder-Start und das offizielle Box-Art - schon nächste Woche könnt ihr vorbestellen

Die Vorbestellungen für GTA 6 gehen schon nächste Woche los. Und auch wie die Hülle aussieht, wissen wir dank eines neuen Teasers jetzt.

Profilbild von Eleen Reinke

Eleen Reinke
18.06.2026 | 15:23 Uhr

Bald könnt ihr GTA 6 endlich bestellen. Bald könnt ihr GTA 6 endlich bestellen.

Lange mussten Grand Theft Auto-Fans sich schon für den nächsten Teil der Open World-Reihe in Geduld üben. Nun gibt es aber endlich gute Nachrichten: Nachdem es in den vergangenen Wochen schon mehrmals Gerüchte gab, hat Rockstar nun endlich offiziell den Vorverkaufsstart enthüllt. Und der ist schon ziemlich bald!

  • Ab wann kann ich GTA 6 vorbestellen? Der Preorder-Start ist Donnerstag, der 25. Juni 2026

GTA 6 vorbestellen, Box Art und Co. – das wissen wir

Diese Info teilte Rockstar nicht nur in einem eigenen Post auf X/Twitter und der Webseite, sondern veröffentlichte dazu auch direkt ein kurzes Teaser-Video. Und das verrät uns, wie das Box-Artwork auf der Hülle von GTA 6 aussehen wird. Hier könnt ihr es euch direkt selbst anschauen:

Video starten 0:33 Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

Der Preorder-Start gilt erstmal natürlich nur für die PS5- und Xbox Series X/S-Version des Spiels. Bereits vorab war bekannt, dass eine PC-Umsetzung von GTA 6 erstmal noch auf sich warten lassen wird.

Wo kann ich GTA 6 vorbestellen?

Eine genaue Auflistung der Stores, in denen ihr GTA 6 vorbestellen könnt, gibt Rockstar noch nicht. Hier heißt es bislang nur, dass ihr bei "digitalen Stores und weiteren ausgewählten Händlern" preordern könnt. In jedem Falle dürfte das aber bedeuten, dass ihr euch die digitale Version von GTA 6 im PlayStation- und Xbox-Store ab nächster Woche sichern könnt.

Grand Theft Auto VI
Vorbestellung ab 25. Juni 2026
Grand Theft Auto VI
Schon bald für Playstation 5 und Xbox Series X|S

Bei den "ausgewählten Händlern" gehen wir beispielsweise davon aus, dass es physische Versionen etwa bei Amazon, Media Markt, Saturn und Co. geben dürfte.

Eine konkrete Uhrzeit für den Start der Vorbestellungen gibt es auch noch nicht.

Über den genauen Start-Zeitpunkt der Vorbestellungen halten wir euch dann in unserem Ticker auf dem Laufenden:

Mehr zum Thema
GTA 6 vorbestellen, Preis und erstes Gameplay: Alle Gerüchte und Infos im Live-Ticker
von Dennis Müller
GTA 6 vorbestellen, Preis und erstes Gameplay: Alle Gerüchte und Infos im Live-Ticker

Gutes Zeichen für den GTA 6-Release

Der Vorbesteller-Start dürfte auf jeden Fall einige Ängste um eine mögliche weitere Verschiebung von GTA 6 beruhigen. Immerhin wurde der Release schon einmal nach hinten gepusht und Rockstar ist bekannt dafür, ihre Spiele erst auf den Markt zu bringen, wenn sie dafür bereit sind.

Der Release von GTA 6 ist aktuell für den 19. November 2026 angesetzt. Eine PC-Version dürfte dann vermutlich 2027 folgen.

Schlagt ihr vorab schon bei GTA 6 zu und habt ihr es auf die digitale oder physische Variante abgesehen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
GTA 6 - Grand Theft Auto 6

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 52 Minuten

GTA 6 enthüllt Preorder-Start und das offizielle Box-Art - schon nächste Woche könnt ihr vorbestellen

vor 57 Minuten

Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

vor einer Woche

Dieser Red Dead Redemption 2-Schauspieler ist bei GTA 6 dabei - und ihr kennt ihn aus der Dutch Van Der Linde-Gang

vor einer Woche

Keine Angst vor GTA 6: Dieses Spiel erscheint am selben Tag wie der Blockbuster - und ist ein dreister Klon

vor einer Woche

GTA 6 könnte nicht so viel Eindruck hinterlassen wie GTA 5, weil die Welt 2026 so viel absurder als 2013 ist, sagt Lester-Darsteller
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
GTA 6 enthüllt Preorder-Start und das offizielle Box-Art - schon nächste Woche könnt ihr vorbestellen   1

vor 53 Minuten

GTA 6 enthüllt Preorder-Start und das offizielle Box-Art - schon nächste Woche könnt ihr vorbestellen
Disney Dreamlight Valley: Neues Gratis-Item angekündigt und so schnappt ihr euch den Twitch-Drop

vor 2 Stunden

Disney Dreamlight Valley: Neues Gratis-Item angekündigt und so schnappt ihr euch den Twitch-Drop
Disney Dreamlight Valley enthüllt neuen Winnie Puuh-DLC im Summer Showcase 2026

vor 2 Stunden

Disney Dreamlight Valley enthüllt neuen Winnie Puuh-DLC im Summer Showcase 2026
Neueste Episode eines langjährigen beliebten Isekai-Animes erzielt eine perfekte 10er Bewertung auf IMDB

vor 3 Stunden

Neueste Episode eines langjährigen beliebten Isekai-Animes erzielt eine perfekte 10er Bewertung auf IMDB
mehr anzeigen