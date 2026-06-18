GTA 6 enthüllt Preorder-Start und das offizielle Box-Art - schon nächste Woche könnt ihr vorbestellen

Bald könnt ihr GTA 6 endlich bestellen.

Lange mussten Grand Theft Auto-Fans sich schon für den nächsten Teil der Open World-Reihe in Geduld üben. Nun gibt es aber endlich gute Nachrichten: Nachdem es in den vergangenen Wochen schon mehrmals Gerüchte gab, hat Rockstar nun endlich offiziell den Vorverkaufsstart enthüllt. Und der ist schon ziemlich bald!

Ab wann kann ich GTA 6 vorbestellen? Der Preorder-Start ist Donnerstag, der 25. Juni 2026

GTA 6 vorbestellen, Box Art und Co. – das wissen wir

Diese Info teilte Rockstar nicht nur in einem eigenen Post auf X/Twitter und der Webseite, sondern veröffentlichte dazu auch direkt ein kurzes Teaser-Video. Und das verrät uns, wie das Box-Artwork auf der Hülle von GTA 6 aussehen wird. Hier könnt ihr es euch direkt selbst anschauen:

0:33 Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

Autoplay

Der Preorder-Start gilt erstmal natürlich nur für die PS5- und Xbox Series X/S-Version des Spiels. Bereits vorab war bekannt, dass eine PC-Umsetzung von GTA 6 erstmal noch auf sich warten lassen wird.

Wo kann ich GTA 6 vorbestellen?

Eine genaue Auflistung der Stores, in denen ihr GTA 6 vorbestellen könnt, gibt Rockstar noch nicht. Hier heißt es bislang nur, dass ihr bei "digitalen Stores und weiteren ausgewählten Händlern" preordern könnt. In jedem Falle dürfte das aber bedeuten, dass ihr euch die digitale Version von GTA 6 im PlayStation- und Xbox-Store ab nächster Woche sichern könnt.

Bei den "ausgewählten Händlern" gehen wir beispielsweise davon aus, dass es physische Versionen etwa bei Amazon, Media Markt, Saturn und Co. geben dürfte.

Eine konkrete Uhrzeit für den Start der Vorbestellungen gibt es auch noch nicht.

Über den genauen Start-Zeitpunkt der Vorbestellungen halten wir euch dann in unserem Ticker auf dem Laufenden:

Gutes Zeichen für den GTA 6-Release

Der Vorbesteller-Start dürfte auf jeden Fall einige Ängste um eine mögliche weitere Verschiebung von GTA 6 beruhigen. Immerhin wurde der Release schon einmal nach hinten gepusht und Rockstar ist bekannt dafür, ihre Spiele erst auf den Markt zu bringen, wenn sie dafür bereit sind.

Der Release von GTA 6 ist aktuell für den 19. November 2026 angesetzt. Eine PC-Version dürfte dann vermutlich 2027 folgen.

Schlagt ihr vorab schon bei GTA 6 zu und habt ihr es auf die digitale oder physische Variante abgesehen?