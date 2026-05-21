Neues zu GTA 6: Take-Two Earnings Call findet heute statt - Alle Infos zur möglichen Vorbestellung und zum Preis im Live-Ticker

Alles Wichtige zu GTA 6 rund um den Finanzbericht von Publisher Take-Two.

Der angepeilte Release von GTA 6 am 19. November auf PS5 und Xbox Series X/S ist mittlerweile kein halbes Jahr mehr entfernt. Daher ist es mehr als verständlich, dass viele von euch viele spannende Fragen zum Rockstar-Spiel endlich beantwortet haben wollen.

Darunter natürlich die Fragen, wie viel GTA 6 zum Release kostet, ab wann die physische Version vorbestellbar ist und vor allem, wie das Spiel überhaupt aussieht – ein Gameplay-Trailer wurde bislang schließlich noch nicht gezeigt.

Neues zu GTA 6 im Live-Ticker

16:15 Uhr Am späten Donnerstagabend findet der Earnings Call von Take-Two statt. Wichtige Aussagen und seriöse Gerüchte rund um GTA 6 fassen wir für euch in den kommenden Tagen hier im Live-Ticker auf GamePro zusammen.

13:33 Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay?

Autoplay

Termin des Earnings Calls von Take-Two

Nachdem die Vorbesteller-Phase entgegen den Gerüchten nicht Anfang der Woche gestartet ist, richten sich die Blicke jetzt auf den Earnings Call von Publisher Take-Two, der am heutigen Donnerstag um 22:30 deutscher Zeit Uhr stattfindet.

Darum geht's im Earnings Call: Während der Konferenz wird das 4. Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2026 von Take-Two (Mutterkonzern von Rockstar und Publisher von GTA 6) besprochen.

Die Hoffnung beruht nun darauf, dass rund um den Call konkrete Infos zum Preis und zum Start der Vorbestellungen enthüllt werden.

Im Fokus solcher Meldungen steht vorrangig Take-Two-CEO Strauss Zelnick, der im Anschluss an den vergangenen Earnings Calls noch einmal den Release von GTA 6 im November 2026 bekräftigt hat.

Baldiges Ende der Preis-Spekulationen?

80 Euro oder doch 100 Euro?

In den vergangenen Monaten kamen immer wieder neue Gerüchte zum finalen Preis von GTA 6 auf. Letzten Endes kennen nur Take-Two und Rockstar die Antwort, und selbst glaubhafte Leaks zum Thema aus den Vormonaten könnten in der heutigen, vielerorts inflationären Zeit bereits Schnee von gestern sein.

Klar ist, sollte Take-Two den Start der Vorbestellungen enthüllen, wissen wir auch, ab wann wir hinter den Preis von GTA 6 einen Haken setzen können.

Gebt uns gerne eure Prognose ab. Wann enthüllen Rockstar weitere konkrete Infos zu GTA 6 und welches Preisschild klebt final auf der Spielehülle?