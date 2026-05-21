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Neues zu GTA 6: Take-Two Earnings Call findet heute statt - Alle Infos zur möglichen Vorbestellung und zum Preis im Live-Ticker

Alle aktuellen Ereignisse und seriösen Gerüchte rund um GTA 6 im Live-Ticker auf GamePro.

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Dennis Müller
21.05.2026 | 16:15 Uhr

Alles Wichtige zu GTA 6 rund um den Finanzbericht von Publisher Take-Two. Alles Wichtige zu GTA 6 rund um den Finanzbericht von Publisher Take-Two.

Der angepeilte Release von GTA 6 am 19. November auf PS5 und Xbox Series X/S ist mittlerweile kein halbes Jahr mehr entfernt. Daher ist es mehr als verständlich, dass viele von euch viele spannende Fragen zum Rockstar-Spiel endlich beantwortet haben wollen.

Darunter natürlich die Fragen, wie viel GTA 6 zum Release kostet, ab wann die physische Version vorbestellbar ist und vor allem, wie das Spiel überhaupt aussieht – ein Gameplay-Trailer wurde bislang schließlich noch nicht gezeigt.

Neues zu GTA 6 im Live-Ticker

Donnerstag, 21.05.2026

16:15 Uhr

Am späten Donnerstagabend findet der Earnings Call von Take-Two statt. Wichtige Aussagen und seriöse Gerüchte rund um GTA 6 fassen wir für euch in den kommenden Tagen hier im Live-Ticker auf GamePro zusammen.

Video starten 13:33 Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay?

Termin des Earnings Calls von Take-Two

Nachdem die Vorbesteller-Phase entgegen den Gerüchten nicht Anfang der Woche gestartet ist, richten sich die Blicke jetzt auf den Earnings Call von Publisher Take-Two, der am heutigen Donnerstag um 22:30 deutscher Zeit Uhr stattfindet.

Darum geht's im Earnings Call: Während der Konferenz wird das 4. Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2026 von Take-Two (Mutterkonzern von Rockstar und Publisher von GTA 6) besprochen.

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Die Hoffnung beruht nun darauf, dass rund um den Call konkrete Infos zum Preis und zum Start der Vorbestellungen enthüllt werden.

Im Fokus solcher Meldungen steht vorrangig Take-Two-CEO Strauss Zelnick, der im Anschluss an den vergangenen Earnings Calls noch einmal den Release von GTA 6 im November 2026 bekräftigt hat.

Baldiges Ende der Preis-Spekulationen?

80 Euro oder doch 100 Euro?

In den vergangenen Monaten kamen immer wieder neue Gerüchte zum finalen Preis von GTA 6 auf. Letzten Endes kennen nur Take-Two und Rockstar die Antwort, und selbst glaubhafte Leaks zum Thema aus den Vormonaten könnten in der heutigen, vielerorts inflationären Zeit bereits Schnee von gestern sein.

Klar ist, sollte Take-Two den Start der Vorbestellungen enthüllen, wissen wir auch, ab wann wir hinter den Preis von GTA 6 einen Haken setzen können.

Gebt uns gerne eure Prognose ab. Wann enthüllen Rockstar weitere konkrete Infos zu GTA 6 und welches Preisschild klebt final auf der Spielehülle?

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