GTA 6 braucht eine weibliche Hauptfigur: Unsere 5 größten Wünsche

Fans warten mit scharrenden Füßen auf GTA 6. Solange Rockstar aber keine offiziellen Infos zum Nachfolger von GTA 5 preisgibt, müssen wir eben Wunschkonzert spielen. In diesem Artikel haben wir unsere größten Wünsche zum neuen Ableger der Action-Reihe gesammelt.

Natürlich seid auch hier gefragt: Was soll GTA 6 eurer Meinung nach ändern und/oder besser machen?

Einen weiblichen Hauptcharakter für GTA 6

Linda Sprenger: In der Vergangenheit gab es bereits mehrere Gerüchte dazu, dass GTA 6 endlich eine Frau zum Hauptcharakter macht, und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass sich diese Munkelei bewahrheitet. Rockstar setzt seit jeher auf männliche Protagonisten und schon alleine deshalb ist es (dringend) an der Zeit, endlich den Weg für eine Heldin freizuräumen, mit der ich die Straßen einer fiktiven Stadt unsicher mache.

Dass Rockstar nicht nur klischeebehaftete Frauen schreiben kann, haben die Writer bereits mit Sadie Adler aus Red Dead Redemption 2 bewiesen: Sie verfolgt ihre eigenen Ziele, kämpft ihre eigenen Kämpfe, hat ihre eigenen Vorstellungen vom Leben in Rockstars männerdominierten Westernwelt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Frauenfiguren des Entwicklers ist Sadie Adler nicht austauschbar, sondern ein wichtiger Bestandteil der Story und unverzichtbares Mitglied der Dutch van der Linde-Gang.

Jetzt wünsche ich mir den nächsten Schritt: Eine spielbare Heldin für den neuen Ableger einer der größten Spielereihen überhaupt.

GTA 6 muss in einer neuen Stadt spielen

Max Franke: Nachdem Los Santos und Liberty City bereits einmal aufgehübscht wurden, ist es Zeit für ein neues Setting. Eine moderne Variante von Vice City – wie sie immer wieder in Gerüchten auftaucht - wäre zwar nett, aber die USA haben noch viel mehr Städte zu bieten und die Miami-Variante kenne ich eben schon.

Das Land würde ich übrigens nicht wechseln, dafür sind die satirischen Teile der Reihe zu sehr in Nordamerika verwurzelt. Spiele wie Watch Dogs (Chicago) oder Mafia 3 (New Orleans) sorgen an dieser Stelle für etwas mehr Abwechslung, aber wie wäre es z.B. mal mit Washington, Seattle oder Philadelphia?

GTA 6 braucht eine deutsche Synchro

Dennis Michel: Mein größter Wunsch für GTA 6 ist aktuell ein recht bescheidener, der für große Blockbuster heutzutage gewissermaßen Normalität ist. Und zwar wünsche ich mir für GTA 6 schlichtweg eine deutsche Sprachausgabe – sorry Kai (für den die fehlende deutsche Synchro in RDR 2 nicht schlimm ist).

Bei mir ist es so, dass ich beruflich viel mit der englischen Sprache zu tun habe und auch privat bei Filmen, Serien und auch Spielen häufig den Originalton bevorzuge. Jedoch ist mein Verständnis für Deutsch als Muttersprache ausgeprägter.

Speziell bei GTA-Spielen, wo viel gesprochen wird, zugleich aber auch viel Action auf dem Bildschirm passiert, gehen mir immer wieder wichtige Passagen verloren, die ich doch gerne verstanden hätte. Hinzu kommt, dass Figuren in Rockstars Action-Reihe häufig einen ausgeprägten Akzent haben, dem ich schon mit voller Aufmerksamkeit auf das Gesagte nur so eben folgen kann.

Mein Spielerlebnis wäre daher ein weit entspannteres, wenn Deutsch als Option vorhanden wäre. Wir haben so viele gute Synchronsprecher hierzulande und die Kosten für die Übersetzung sollte ein erfolgreiches Unternehmen wie Rockstar doch eigentlich wuppen können - trotz massig Text.

Fokus auf einen Charakter

Tobi Veltin: Auch wenn die Idee mit den drei spielbaren Hauptcharakteren in GTA 5 interessant war: Für mich persönlich hat sie nicht hundertprozentig funktioniert. Das Hin- und Herwechseln zwischen Michael, Franklin und Trevor stresste mich mehr, als dass ich es als sinnvolles Feature erkannte, auch die Geschichte litt durch diese Dreiteilung meiner Meinung nach ein wenig.

GTA-Geschichten funktionierten für mich immer dann am besten, wenn sie einen einzigen Charakter in den Fokus rückten. Zuletzt hat das auch Rockstars Red Dead Redemption 2 wieder gezeigt. Deshalb wünsche ich mir von GTA 6, dass es sich wieder auf einen Hauptcharakter konzentriert. Gerne auch mal einen weiblichen, wie ja auch von Linda gewünscht.

Eine klares Ziel in Sachen Satire

Hannes Rossow: GTA 5 war in meinen Augen etwas überladen. Rockstars Mega-Hit hat sich über alles und jeden lustig machen wollen, doch mir fehlte da einfach der Fokus - die Satire hatte kein klares Ziel. Ganz anders zum Beispiel GTA 4, das die Perspektive eines Immigranten nimmt, um sich an der Selbstlüge des "American Dreams" abzuarbeiten.

Für GTA 6 würde ich mir daher wünschen, dass Rockstar das eigene Setting und das gewählte Szenario wieder etwas stärker ausdefiniert.

Vielleicht steht ja wirklich die außenpolitische Haltung der USA zu Mexiko im Vordergrund und die Grenze zwischen den Nationen (und ihren Unterwelten) wird Teil des Gameplays. Jedenfalls will ich keinen schnarchigen Gangster-Rundumschlag, der nirgends in die Tiefe geht.