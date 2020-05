GTA Online - Account-Reset: Rockstar bestraft Geld-Cheater hammerhart

Rockstar geht aktuell besonders rigoros gegen Cheater in GTA Online vor. Aktuell sind vor allem Spieler betroffen, die den sogenannten "Casino Chip Glitch", um damit auf von Rockstar unerlaubte Weise etliche Millionen an Ingame-Geld zu ergaunern.

Warum nutzen Spieler den Glitch? Große Geldsummen in GTA Online zu sammeln, bedarf einiges an Spielzeit, zumindest, wenn es auf "normalem" Wege passieren soll, also über Aufträge, Rennen etc. Es gibt zwar die Möglichkeit, gegen Echtgeld Shark Cards zu kaufen, die das eigene Konto nach oben treiben, darauf haben die entsprechenden Spieler aber offenbar keine Lust. Und nutzen den Glitch.

In der Vergangenheit hatte Rockstar Cheater meist monetär bestraft, ihnen also Ingame-Geld entzogen. Jetzt wird aber offenbar zu deutlich härteren Methoden gegriffen. Denn wer besagten Casino Chip Glitch nutzt, muss damit rechnen, dass der eigene komplette Account resettet wird.

Richtig gelesen: Keine rein monetäre Bestrafung, sondern die Rücksetzung des GTA Online-Accounts. Jedweder Fortschritt des eigenen Charakters, Inventar, gekaufte Wohnungen und Gegenstände etc. werden so gelöscht.

Allerdings macht Rockstar dabei offenbar Unterschiede. Denn während manche Geld-Cheater "nur" ihr komplettes Ingame-Vermögen verlieren, werden andere vom Account-Reset getroffen.

Woher kommt diese Info? Der in Rockstar Games-Dingen sehr gut informierte TezFunz2 hat die Information auf Twitter geteilt:

Rockstar is in process of resetting #GTAOnline characters, progress and inventory of all the players who have done the casino chip glitch aka the latest money glitch.

Not a money wipe, a complete reset.