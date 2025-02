GTA Online-Ende nach GTA 6-Start? Take-Two-CEO äußert sich zur Zukunft des Dauerbrenners

GTA Online trug maßgeblich zum Erfolg von GTA 5 bei und bekommt immer noch regelmäßige Updates.

Als Rockstar im Jahr 2013 GTA Online vorstellte, war noch nicht absehbar, was für ein gigantischer Erfolg die Multiplayer-Komponente von GTA 5 werden würde. Mittlerweile dürften alle mitbekommen haben, dass sich Rockstars Gangster-Epos nicht zuletzt wegen GTA Online so immens oft verkauft hat – und es bis heute tut.

Für Herbst 2025 ist mit GTA 6 nun der nächste Serienteil angekündigt und auch wenn Publisher Take-Two und Entwickler Rockstar noch nicht verraten haben, ob und wie der Multiplayer-Part hier aussehen wird, dürfte ziemlich sicher feststehen, dass es einen solchen geben wird.

Nun ist aber die Frage: Bedeutet der Start von GTA 6 gleichzeitig auch das Ende von GTA Online? Schließlich wird das Multiplayer-GTA nach wie vor mit regelmäßigen Updates unterstützt und hat immer noch eine treue Fanbase.

0:15 GTA Online bekommt spektakulären neuen Rennmodus

Autoplay

Unterstützung auch nach dem Launch eines Nachfolgers – wenn eine Bedingung erfüllt ist

Unter anderem zu dieser Thematik hat sich Take-Two-CEO Strauss Zelnick in einem Interview mit IGN geäußert. Und auch, wenn er nicht wirklich konkret wurde, klingt es so, also könnten alle GTA Online-Fans einmal durchatmen. (via kotaku.com)

Zelnick sagte:

"Ich spreche hier nur theoretisch, denn ich werde nicht über ein bestimmtes Projekt sprechen, wenn noch keine Ankündigung erfolgt ist. Aber im Allgemeinen unterstützen wir unsere Objekte, wenn die Verbraucher in diese Titel involviert sind".

Als Beispiel nannte er NBA 2K Online, das 2017 in China startete und das nach dem Launch des Nachfolgers NBA 2K Online 2 auch nicht abgeschaltet wurde. Daraus lassen sich laut Zelnick dann die entsprechenden Schlüsse ziehen.

"Wir haben also gezeigt, dass wir bereit sind, ältere Titel zu unterstützen, wenn eine Gemeinschaft sich mit ihnen beschäftigen möchte."

Bedeutet also: Take-Two und Rockstar werden GTA Online vermutlich nicht den Stecker ziehen, so lange es von einer signifikaten Zahl von Personen noch aktiv gespielt wird. Natürlich gibt es dafür keine Garantie, aber der anhaltende Erfolg lässt ohnehin nicht vermuten, dass GTA Online nach dem Start von GTA 6 sofort fallen gelassen wird. Wer also nicht sofort umsteigen will, dürfte auch zukünftig noch genug aus GTA Online herausholen können.

Unterdessen ist weiter unklar, wann wir das nächste Lebenszeichen von GTA 6 bekommen. Seit dem ersten Trailer Ende 2023 gab es keine weiteren Informationen oder Andeutungen, der Release ist aber weiterhin für Herbst 2025 geplant, wie zuletzt noch einmal bestätigt wurde.

Ausgerechnet der Termin eines anderen Take-Two-Spiels könnte nun einen wichtigen Hinweis auf das tatsächliche Erscheinungsdatum gegeben haben. Mehr dazu erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.

Spielt ihr noch aktiv GTA Online?