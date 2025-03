GTA Online knöpft PC-Spielern gerade 2 Millionen GTA-Dollar für ein Auto ab, das eigentlich kostenlos sein sollte

Den Karin S95 gibt's in GTA Online gerade kostenlos – oder aber auch nicht.

Diese Geschenkaktion geht gerade offenbar so richtig in die Hose. Anlässlich des Releases der großen Enhanced-Updates für GTA 5 und GTA Online für den PC wollte Rockstar offenbar allen Rechner-Spieler*innen im Spiel einen schnittigen Sportwagen schenken – den Karin S95.



Dieser sollte nach Abschluss des ersten Rennen für Hao's Special Works kostenlos beim Southern San Andreas Super Autos-Shop erhältlich sein. Der Wagen ist dort auch für 0 (GTA-) Dollar gelistet, wenn der Kauf aber getätigt wird, werden bis zu 2 Millionen der fiktiven Währung vom virtuellen Konto abgebucht. (via gamerant.com)

Das zeigt unter anderem ein kurzes Video auf Reddit, das ganz plakativ mit "Warnung: Der 'kostenlose' Karin S95 wird euch immer noch fast 2 Millionen kosten, wenn ihr ihn einlöst" überschrieben ist.

Schließen und neu laden kann helfen – muss aber nicht

Nutzer RogueTaco, der das Video gepostet hat, ist in jedem Fall nicht alleine. Unter dem Eintrag haben sich bereits zahlreiche User gemeldet und berichten, dass sie ebenfalls betroffen sind.

Unter anderem ist dort zu lesen, dass es helfen kann, das Spiel komplett zu schließen und neu zu laden – in einigen Fällen waren die GTA-Dollar danach wieder auf dem Konto. Doch das scheint längst nicht bei allen zu funktionieren, weswegen sich einige bereits an den Rockstar-Kundenservice gewendet haben.

Und wie einige Screenshots beweisen, werden die Fälle offenbar schnell geprüft und die verloren gegangenen Beträge anschließend erstattet. Falls ihr also betroffen sein solltet, lohnt es sich vermutlich, eine kurze Mail an den Kundenservice zu schreiben und das Problem zu schildern.

Da es sich um einen offensichtlichen Bug handelt, ist davon auszugehen, dass Rockstar diesen zeitnah beheben wird – wann das genau der Fall ist, ist aber noch nicht absehbar.

Rockstar hatte das kostenlose Enhanced-Update für die PC-Versionen von GTA 5 und GTA Online am 4. März veröffentlicht. Es bringt diverse inhaltliche Ergänzungen, aber auch zahlreiche technische Verbesserungen wie Ray-Tracing-Schatten und Reflexionen oder Umgebungsokklusion und globale Beleuchtung.

Erste Vergleichsvideos zeigen, dass das Update die grafische Qualität merkbar verbessert – an anderen Stellen sieht die Community allerdings Nachholbedarf. Der Karin S95-Bug ist jedenfalls nicht der einzige, mit dem das Update zu kämpfen hat.

GTA 5 und GTA Online feiern in diesem Jahr ihren 12. Geburtstag und gehören zu den erfolgreichsten Spielen aller Zeiten. Für dieses Jahr ist der nächste große Serienteil Grand Theft Auto 6 angekündigt, zu dem es abseits eines ersten Trailers und eine groben Release-Zeitraums (Herbst 2025) allerdings keine offiziellen Informationen gibt.

