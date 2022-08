Günstiges Bundle für PS5: CoD Vanguard jetzt mit DualSense Controller im Angebot

Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt die PS5-Version von Call of Duty: Vanguard günstig im Bundle mit dem Sony DualSense PS5-Controller in der Farbe Midnight Black bekommen. Für beides zusammen zahlt ihr gerade nur noch 79,99€. Kein schlechter Preis, wenn man bedenkt, dass der DualSense allein schon 67,99€ kostet. Das Angebot läuft theoretisch noch bis 9 Uhr morgens am 29. August, könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Ihr findet es auf der Produktseite des DualSense Controllers, wenn ihr etwas nach unten scrollt:

Falls ihr euch für den PS5-Controller nicht interessiert, könnt ihr Call of Duty: Vanguard übrigens auch einzeln gerade ziemlich günstig bekommen, nämlich für 24,99€, und zwar sowohl für PS5 als auch für Xbox Series X und Xbox One. Im Gegensatz zum Bundle gibt es dieses Angebot nicht nur bei MediaMarkt, sondern auch bei Saturn. Die PS4-Version von Vanguard ist allerdings bei beiden Händlern bereits ausverkauft.

Was bietet Call of Duty: Vanguard?

Call of Duty: Vanguard schickt uns in seiner abwechslungsreichen Singleplayer-Kampagne erneut in den Zweiten Weltkrieg. Die Story führt uns unter anderem an die Atlantikküste, nach Nordafrika und nach Stalingrad und lässt uns in verschiedene Rollen schlüpfen, vom Piloten bis hin zur Scharfschützin. Unsere Mission besteht übrigens darin, als Teil einer Spezialeinheit das geheimnisvolle Projekt Phönix der Nazis zu verhindern.

Der Mutliplayer von Vanguard ist selbst für ein Call of Duty sehr schnell, was sowohl an der geringen Time to Kill als auch an den sehr kompakten Maps liegt. Wenn ihr einen Shooter wollt, in dem es ganz auf Reaktionsschnelligkeit und Zielgenauigkeit ankommt, seid ihr hier richtig. Viel Zeit für Planung und taktisches Vorgehen bleibt aber nicht.

PS4- & PS5-Spiele günstig im PlayStation Sale

Bei MediaMarkt läuft gerade übrigens auch der PlayStation Summer Sale, in dem ihr große PS4- und PS5-Hits günstiger bekommen könnt. Horizon Forbidden West und Gran Turismo 7 gibt es in der PS4-Version beispielsweise schon für 24,99€. Hier erfahrt ihr mehr:

