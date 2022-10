Günstiges Bundle für PS5: SSD mit 1 TB & Heatsink + DualSense Controller zum Toppreis

Bei Otto könnt ihr gerade die gut für PS5 geeignete SSD Samsung 980 Pro mit 1 TB Speicher und Kühlkörper günstig im Bundle mit dem schwarzen Sony DualSense PS5-Controller bekommen. Für beides zusammen bezahlt ihr nur noch 169,99€. Im Vergleich zum Einzelkauf bei Otto bedeutet das einen Bundle-Rabatt von 43,39€. Laut Vergleichsplattformen ist der beste Preis für die SSD gerade 129,99€ inklusive Versand, beim schwarzen DualSense sind es 68,75€. Selbst im Vergleich dazu ist das Bundle bei Otto also sehr viel günstiger, auch wenn man hier noch 2,95€ für den Versand hinzurechnet.

Schon seit Anfang der Woche gibt es bei Otto übrigens auch ein Bundle mit dem Sony DualSense und der Samsung 980 Pro mit 2 TB im Angebot, in diesem Fall zahlt ihr 249,99€. Hierbei handelt es sich allerdings um die Version ohne Kühlkörper, außerdem müsst ihr nach aktuellem Stand bis zu vier Wochen auf die Lieferung warten. Den Deal findet ihr hier:

Was taugt die Samsung 980 Pro für die PS5?

Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s ist die Samsung 980 Pro mehr als schnell genug für die Verwendung in der PlayStation 5. Sonys Konsole erfordert eine Lesegeschwindigkeit von wenigstens 5.500 MB/s. Die maximale Schreibgeschwindigkeit der Samsung 980 Pro ist mit bis zu 5.000 MB/s übrigens ebenfalls sehr ansehnlich, das ist für die PS5 aber weniger wichtig.

Der bei der von Otto angebotenen Version der Samsung 980 Pro angebrachte Heatsink ist zudem problemlos mit der PS5 kompatibel, sodass ihr die SSD direkt in die Konsole einbauen und losspielen könnt. Das ist insofern keine Selbstverständlichkeit, als viele SSD-Kühlkörper zu groß sind, um in die PS5 zu passen. Ein Kühlkörper ist bei der Nutzung einer SSD in der PlayStation 5 sehr zu empfehlen, da es ansonsten zu Überhitzung und Spielabstürzen kommen kann.

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer SSD für eure PS5 achten solltet, könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren:

