Halo Infinite: Das sind die Fundorte aller 12 Schädel in der Kampagne

Die Schädel in Halo sind mittlerweile schon eine Art Tradition. Seit dem zweiten Teil der Serie könnt ihr die Sammelobjekte in jeder Kampagne finden. Die Schädel sind jedesmal sehr gut versteckt und Halo Infinite hat sich diesmal besonders viel Mühe gemacht die Knochenköpfe möglichst unauffindbar zu machen. Trotzdem haben wir alle gefunden und verraten euch wo ihr suchen müsst.

Was machen die Schädel überhaupt?

Die Sammelobjekte sind die Halo-Variante von Cheat-Codes. Nachdem ihr sie eingesammelt habt, könnt ihr sie für die Kampagne aktivieren.

Einige verändern den Schwierigkeitsgrad, um euch eine größere Herausforderung zu geben. Andere passen die Spielregeln an. So werden mit dem Boom Schädel zum Beispiel Explosionen doppelt so groß. Das gilt aber nicht nur für eure Granaten, sondern auch die eurer Gegner. Klassiker wie unendliche Munition könnt ihr natürlich auch finden.

Dank der Schädel habt ihr also auf jeden Fall Gründe die Kampagne mehr als einmal zu spielen.

Übersicht über die Schädel

Klickt in der Liste einfach auf den Schädel, den ihr sucht. Beachtet bitte, dass 5 der 12 Schädel verpassbar sind und ihr sie nicht nachträglich in der Open-World einsammeln könnt. Dann bleibt euch nichts anderes übrig, als einen komplett neuen Durchgang zu starten.

Boom

Den ersten Schädel findet ihr direkt in der ersten Mission des Spiels: Kriegsschiff Gbraakon. Während ihr nach der Brücke sucht, kommt ihr durch einen längeren Gang der zwei Ebenen hat. Auf der rechten Seite fahren Kisten nach oben.

In der Mitte sind zwei Fahrstühle nebeneinander, wobei einer blockiert ist. Springt auf eine der Kisten, fahrt nach oben und springt auf die blockierte Kiste, bevor ihr vom Kraftfeld über euch gegrillt werdet.

Das bringt euch den Boom Schädel ein, mit dem alle Explosionen doppelt so groß sind.

Kuhglocke

Hier werdet ihr ein wenig eure Künste mit dem Greifhaken unter Beweis stellen müssen. Ihr findet den Kuhglocken Schädel in der zweiten Mission Gründung.

Nachdem ihr die Waffe gefunden habt, erreicht ihr einen Raum mit holographischen Kindern. Durchquert diesen und ihr findet euch in einem langen Gang mit Säulen wieder. Stellt euch an die erste Säule auf der linken Seite und zieht euch mit dem Greifhaken an ihr hoch.

Steht ihr auf der obersten Strebe schaut zur Mitte des Raums. Dort seht ihr ein weiteres Strebenwerk, auf dem sich der zweite Schädel versteckt. Zieht euch herüber und sammelt ihn ein. Folgt am besten unseren Bildern.

Durch den Kuhglocken Schädel werden alle Beschleunigungen durch Explosionen erhöht.

IHDVSK

Fast alle Schädel in der Open-World befinden sich in luftiger Höhe. Ihr benötigt dann entweder einen Flieger, wie eine Banshee, oder ihr müsst den Greifhaken bemühen. Dabei solltet ihr diesen aber zumindest so weit upgraden, dass er eine niedrigere Abklingzeit hat.

Während einer der ersten Missionen auf dem Halo sollt ihr einen Turm einnehmen. Der Schädel befindet sich auf dem Dach des Gebäudes. Nutzt den Greifhaken, um euch an der Seite hochzuziehen oder nutzt alternativ eine Wasp, um einfach zu fliegen.

Dank des IHDVSK Schädel hört ihr seltene Voice Lines der Gegner häufiger.

Fangen

Den nächsten Totenkopf findet ihr ganz im Norden des Halo, direkt oberhalb des ersten Lagers auf einer Insel.

Wir empfehlen euch eine Wespe, um den Ort zu erreichen. Nicht nur weil das am einfachsten ist, sondern auch wegen der zwei schweren Jäger, die den Schädel bewachen. Schaltet die beiden mit den Raketen des Fliegers aus und landet in dem kleinen Tal. Das Sammelobjekt findet ihr in einem Baumstumpf zusammen mit einigen leeren Marine-Helmen.

Durch den Fangen Schädel werfen alle Gegner mehr Granaten und lassen auch mehr fallen.

Blind

Vom Turm aus, auf dem ihr den IHDVSK Schädel gefunden habt, könnt ihr südlich schon von weitem einen Berg sehen, durch den ein tiefes Tal verläuft. Dort versteckt sich der Blind Schädel.

Nutzt am besten wieder ein Fluggerät und fliegt in den Canyon hinein. An einer Stelle bilden Felsen eine kleine Brücke über den Abgrund. Dort in der Nähe findet ihr auf der rechten Seite eine Nische, in der sich einer der Schädel versteckt.

Wenn ihr den Blind Schädel aktiviert, seht ihr weder HUD noch Waffen.

Nebel

Zwischen der ersten Basis auf Halo und dem Turm gibt es am westlichen Rand der Karte ein paar Klippen. Dort versteckt sich in einer Nische ein weiterer Schädel.

Wie bei den anderen Fundstücken machen euch eine Wespe oder Banshee das Leben bedeutend einfacher. Es ist aber auch möglich die Nische mit einigen geschickten Greifhaken-Schwüngen zu erreichen.

Wenn ihr den Nebel Schädel aktiviert wird eure Bewegungssensor ausgeschaltet.

Hungersnot

Hier habt ihr keine andere Möglichkeit, als euch ein Fluggerät zu besorgen. Der Schädel befindet sich nordöstlich der Kommandospitze.

Fliegt zu der schwebenden Insel und haltet nach einem toten Elite Ausschau, der den gesuchten Totenkopf umklammert hält.

Von Gegnern fallen gelassene Waffen haben nur halbe Munition, solltet ihr dem Hungersnot Schädel aktivieren.

Gewitter

Begebt euch in das Gebiet zurück, in dem ihr die drei Flugabwehrgeschütze ausgeschaltet habt. Südlich davon befindet ein Schiffsfriedhof. Genau dazwischen liegt der Schädel auf einer Säule.

Kommt ihr von Norden, dann erreicht ihr die Säule am besten per Fluggerät. Von Süden könnt ihr euch auch mit dem Greifhaken nach oben ziehen.

Der Gewitter Schädel erhöht den Rang mancher Gegnertypen.

Blaues Auge

Dieses Sammelobjekt versteckt sich in einer Felsspalte nahe der Basis "Gespaltenes Tor" im südlichen Teil der Karte.

Die Höhle befindet sich auf halber Höhe eines Wasserfalls an der nördlichen Seite einiger Klippen. Hier reicht es vollkommen, wenn ihr den Greifhaken benutzt. Verringert jedoch unbedingt die Abklingzeit, wenn ihr es euch einfach machen wollt.

Dank des Blaues Auge Schädels regeneriert sich euer Schild nur mit Nahkampfangriffen.

Mythisch

Ihr findet den Schädel während der Mission Die Kommandospitze.

Spielt normal durch den Level, bis ihr schwebende Metallsäulen seht, die sich durch gelbe Kraftfelder bewegen. Lauft den ersten Gang bis zum Ende. Bleibt bei der Biegung stehen und schaut nach oben. Dort gibt es eine Öffnung in der Decke.

Zieht euch mit dem Greifhaken an einer der fliegenden Säulen hinauf und dann direkt hoch zur Decke. Dort hinter einer Tür ist der Schädel.

Mit dem Mythisch Schädel werden alle Feinde widerstandsfähiger.

Grunt-Geburtstagsparty

Den Totenkopf findet ihr während der Mission Das Archiv. Dies ist mit Abstand der am schwierigsten zu bekommende Schädel.

Nachdem ihr euch durch einige Gänge mit Wächtern gekämpft habt, erreicht ihr einen Raum mit einem Terminal in der Mitte. Nach der Zwischensequenz schaut ihr nach rechts und seht eine Tür. Bewegt euch mit dem Greifhaken hinüber, geht hindurch und nehmt den Energiekern dort mit. Geht nun zurück zu der Halle mit dem Terminal.

Jetzt müsst ihr den Kern auf die gegenüberliegende Seite und somit über zwei Abgründe bringen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:

Werft den Kern auf die jeweils nächste Plattform und zieht euch dann per Greifhaken hinterher.

Oder ihr haltet den Kern fest und schwingt euch mit dem Greifhaken and der Wand entlang.

Macht euch keine Sorgen, falls ihr den Kern verliert. Er spawnt an seinem ursprünglichen Ort direkt wieder.

Nachdem ihr den Energiekern eingesetzt habt ertönt ein Geräusch und ihr könnt normal weiterspielen, bis ihr einen großen Raum mit einem Balkon über euch erreicht. Durch den Kern gibt es keine Scheibe und ihr könnt den Raum dahinter betreten.

Passt aber auf! Der Schädel wird von vier unsichtbaren Eliten bewacht.

Wenn ihr den Totenkopf aktiviert, gibt es bei Grund-Kopftreffern Partystimmung.

Bandana

Den letzten Schädel findet ihr in der letzten Mission der Kampagne Stilles Auditorium. Den Schädel erreicht man nur durch einen Trick, der sich nicht wirklich durchs Spielen erschließt und ist äußerst leicht zu verpassen!

Spielt normal durch den Level, bis ihr zum ersten Mal auf Wächter stoßt. Diese dürft ihr auf gar keinen Fall zerstören! Denn obwohl ihr die Gesellen zuvor schon hundertfach zu Altmetall verarbeitet habt, sind diese hier tabu. Geht am besten allen Kämpfen aus dem Weg und rennt einfach durch. Viel weiter hinten im Level überquert ihr eine Lichtbrücke und ihr könnt eine Tür euch gegenüber betreten. Diese ist verschlossen, solltet ihr auch nur einen Wächter zerstört haben.

Dort findet ihr den letzten Schädel, mit dem ihr unendlich Munition, Granaten und ausgeschaltete Abklingzeiten erhaltet.