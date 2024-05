Helldivers 2 gibt es nicht für die Xbox, aber schon bald eine ziemlich spannende Alternative

Wer eine Helldivers 2-Alternative auf der Xbox sucht, sollte sich diesen Modus in einem anderen Shooter mal genauer anschauen.

Helldivers 2 gehört zu den bisherigen Überraschungen des Jahres 2024. Der Koop-Shooter erfreut sich seit dem Release im Februar großer Beliebtheit, allerdings bislang nur auf PlayStation 5 und dem PC. Eine Xbox-Version steht in den Sternen, obwohl es bereits Gerüchte um eine mögliche Umsetzung gab.

Wer ein ähnliches Spielgefühl auf der Xbox Series X/S sucht, sollte sich mal diese Alternative anschauen, die in absehbarer Zeit auf der Microsoft-Konsole landen wird.

Ein Spiel im Spiel – mit ähnlichen Zutaten

Worum geht es genau? Um den "Helljumpers"-Modus in Halo Infinite. Es handelt sich also um kein eigenständiges Spiel, sondern quasi um ein "Spiel im Spiel". Diese im Ingame-Editor Forge erstellte PvE-Spielvariante wird gerade von einer in der Szene bekannten Gruppe erstellt und soll vieles von dem bieten, was auch Helldivers 2 so attraktiv macht. Darunter sind zum Beispiel:

prozedural generierte Missionsaufgaben

Progression innerhalb des Modus

verschiedene Upgrade-Systeme

Boss-Kämpfe

Drop Pods etc.

Hinter dem Modus stecken die Forge Falcons, die schon in der Vergangenheit durch aufsehenerregende Forge-Kreationen wie einen Zombie-Modus auffielen.

Auf X/Twitter teilte die Gruppe einen Trailer zum Helljumpers-Modus:

Helljumpers wurde offenbar stark von Helldivers 2 inspiriert, es gibt aber auch einige signifikante Unterschiede. So gibt es beispielsweise eine größere zusammenhängende Kampagne statt vieler objektbasierter Missionen wie in Helldivers 2. Laut den Ersteller*innen wird diese knapp 5 Stunden dauern.

Release im Mai, ausprobierbar für alle mit Xbox

Erscheinen soll der Modus im Juni, noch im Mai soll es zudem erstes Gameplay aus Helljumpers zu sehen geben. Im Trailer oben macht die Variante schon einmal einen ziemlich interessanten Eindruck.

Wer kann den Modus ausprobieren? Alle, die eine Xbox besitzen. Der Multiplayer von Halo Infinite ist nämlich Free2Play, ihr benötigt das komplette Spiel also nicht zwingend, um Helljumpers zocken zu können.

Mehr zu Halo Infinite lest ihr in unserer Multiplayer-Einschätzung:

Ob die Spielvariante Helldivers 2 tatsächlich das Wasser reichen kann, wird sich dann beim Release zeigen. Abseits davon ist ein Release des Koop-Shooters für die Xbox aber auch nicht komplett unwahrscheinlich.

Erst kürzlich verriet ein Host im XboxEra-Podcast, dass es erste Verhandlungen für eine Umsetzung des Spiels geben soll. Bestätigt ist das allerdings nicht, wie so oft heißt es hier also : abwarten. Und zur Überbrückung eventuell den Helljumpers-Modus in Halo Infinite spielen.