Limitierte Xbox Series X hat ein verstecktes Symbol und es wurde von vielen drei Jahre lang nicht entdeckt - denn es ist nur unter Schwarzlicht sichtbar

Halo Infinite-Fans konnten sich eine Xbox Series X im Look des Spiels schnappen und die hat ein cooles Gimmick.

Gut Ding will Weile haben und so haben einige stolze Besitzer*innen einer Xbox Series X im Halo: Infinite-Look erst nach mehreren Jahren von dem versteckten Symbol auf ihrer Konsole erfahren.

Auf dieser ganz besonderen Xbox verbirgt sich nämlich ein Geheimnis, das nur dann sichtbar wird, wenn ihr das Gerät mit UV- beziehungsweise Schwarzlicht bestrahlt. Im Netz sorgt dieser Fund gerade für Begeisterung bei vielen Menschen, die das noch nicht wussten.

Diese spezielle Xbox Series X hält eine Überraschung bereit, die ihr nur unter UV-Licht sehen könnt

Darum geht's: Die Xbox Series X wurde zur Feier der Veröffentlichung von Halo Infinite im Jahr 2021 in einer limitierten Special Edition im speziellen Design auf den Markt gebracht. Um das versteckte Symbol zu sehen, müsst ihr ganz genau hinschauen und zu einem speziellen Hilfsmittel greifen.

Nur unter UV-Licht sichtbar: Ein Besitzer des Geräts hat laut eigenen Angaben gelangweilt mit einer UV-Leuchte an seinem Schreibtisch herumgespielt und dabei zufällig entdeckt, dass die dort stehende Xbox Series X in der Limited Edition ein Geheimnis hat, dass nur so zu sehen ist. Wenn ihr mit dem Licht über die Sterne streift, wird ein Symbol sichtbar:

Die Community ist begeistert: In den Kommentaren finden sich trotz des Alters der Konsole viele Fans, die nichts von diesem versteckten Gimmick wussten. Einige Besitzer*innen der limitierten Xbox Series X freuen sich über die Entdeckung, von der sie bis heute nichts wussten.

"WTF! Ich muss das mit meiner ausprobieren, großartiger Fund!"

Was ist das für ein Symbol? Falls ihr es in dem Video nicht so gut erkennen könnt, findet ihr hier nochmal ein sehr viel deutlicheres Bild:

Es handelt sich dabei um das Zeta Halo-Symbol. Beziehungsweise Installation 07, die eben auch als Zeta Halo bekannt ist. Zeta Halo ist einer der sieben Ringe, die das Halo-Array ausmachen und tödliche Superwaffen darstellen. Ein Großteil der Halo Infinite-Handlung findet auf Zeta Halo statt.

Das Ganze ist nicht neu: Auch zum Release der limitierten Halo Infinite-Xbox wurde das gut versteckte Symbol schon von einigen Besitzer*innen entdeckt. Aber viele wussten eben bisher nichts davon und sind nach all der Zeit jetzt natürlich noch überraschter und ziemlich beeindruckt davon.

Auch dieser Controller hat ein Gimmick: Wer sich den Xbox-Controller zum 20. Xbox-Jubiläum gegönnt hat, konnte eine ähnliche Entdeckung machen. Auf der Verpackung war unter Schwarzlicht nämlich der alte, erste "Duke"-Controller zu entdecken, wie ihr hier sehen könnt:

Wie geht es mit Halo weiter? Microsoft gibt eine seiner wichtigsten Serien natürlich nicht einfach so auf, im Gegenteil. Das Studio hinter den letzten Teilen hat kürzlich erst bekannt gegeben, sich umzubenennen, und zwar von 343 Industries zu Halo Studios. Außerdem soll bei zukünftigen Serienteilen auf die Unreal Engine 5 gesetzt werden.

