Mein Lieblingsbrettspiel 2024 bekommt bald sogar zwei Mal neues Futter und ich bin richtig heiß drauf

Harmonies bekommt dieses Jahr gleich zwei Erweiterungen.

Mit Harmonies erschien 2024 ein schönes und gemütliches Brettspiel für zwei bis vier Personen, das sich einen festen Platz in meiner Sammlung ergattert hat. Umso mehr freut es mich, dass jetzt mit Harmonies: Klang der Wildnis eine große Erweiterung angekündigt wurde – und das war noch nicht alles.

Was ist Harmonies: Klang der Wildnis?

Im Hauptspiel geht es darum, mit bunten Steinen Landschaften zu bauen, in denen sich verschiedene Tiere ansiedeln wollen. Je nachdem, wie geschickt ihr Felsen, Wasser, Bäume und Co. nach bestimmten Mustern platziert, finden mehr niedliche Bewohner einen Platz auf eurer Karte und es gibt mehr Punkte.

0:30 Harmonies ist ein idyllisches Brettspiel für 2-4 Personen, in dem ihr Landschaften für niedliche Tiere baut

Autoplay

Die Erweiterung Klang der Wildnis fügt nun drei neue Module hinzu, die einzeln oder gemeinsam in die Runden integriert werden können (via BGG). Federführend ist übrigens wieder Johan Benvenuto, der für die Erweiterung mit Mathieu Rivero zusammenarbeitet. Herausgegeben wird das Spiel in Deutschland erneut von Asmodee.

Drei neue Module:

Wisperwesen: 10 neue Tierkarten mit besonderen Wisperwesen, die auf noch unbekannte Weise mit anderen Tieren synergieren und punkten können

10 neue Tierkarten mit besonderen Wisperwesen, die auf noch unbekannte Weise mit anderen Tieren synergieren und punkten können Schutzgebiete: 10 neue Schutzgebiettafeln, in denen mehrere Tiere gleichzeitig einziehen dürfen

10 neue Schutzgebiettafeln, in denen mehrere Tiere gleichzeitig einziehen dürfen Neue Map-Layouts: neuer Spielplan (4x in der Box enthalten), der wieder auf der Vor- und Rückseite je ein Karten-Layout zeigt

Ähnlich wie schon mit den Naturgeistern des Hauptspiels könnt ihr euch bei jeder Runde entscheiden, welche Module ihr dazu nehmen oder herauslassen möchtet. Für häufige Partien verspricht die Erweiterung also mehr Abwechslung als bisher.

Release: Die Veröffentlichung von Harmonies: Klang der Wildnis ist in Deutschland für Oktober 2026 geplant.

Es gibt sogar noch mehr

Schon länger angekündigt ist außerdem die kleine Erweiterung Harmonies: Im Takt der Natur (engl.: Pulse). Dabei handelt es sich um ein kleines Paket mit 10 neuen Tierkarten. Diese funktionieren im Wesentlichen wie bisher, fallen aber etwas komplexer aus, weil sie bis zu drei unterschiedliche Umgebungsarten brauchen (statt wie bisher zwei).

Falls ihr also den Schwierigkeitsgrad ein wenig erhöhen möchtet, bekommt ihr mit Im Takt der Natur etwas mehr Herausforderung, ohne dass der grundsätzliche Ablauf des Spiels dadurch beeinflusst wird.

Release: Das kleine Booster-Pack erscheint am 26. Juni 2026.

Darum ist Harmonies ein tolles Brettspiel

Es gibt gleich mehrere Gründe, warum ich euch das Hauptspiel ans Herz legen würde – und ja, einer davon sind natürlich die niedlichen Artworks von Maëva Da Silva mit unzähligen Tieren, von denen eins niedlicher als das andere ist.

Spielerisch hat mich Harmonies vor allem damit überzeugt, dass es mit bis zu vier Leuten eine schöne, beruhigende Atmosphäre erzeugt. Es geht zwar darum, wer die meisten Punkte bekommt, aber Konfrontation oder Konkurrenz gibt es trotzdem kaum.

Sowohl die schönen Artworks, als auch die Bausteine, aus denen ich Landschaften baue, machen echt Spaß beim Spielen.

Stattdessen sind oft alle vertieft in ihre eigene kleine Welt und tüfteln an ihrem persönlichen, perfekten Biotop herum. In die Quere kommen, ist kaum möglich. Es sei denn, jemand klaut mir kurz vor meinem Zug genau die Steine weg, die ich eigentlich gerade für meinen großen Masterplan gebraucht hätte – fies!

Das passiert aber selten und so entstehen in Harmonies-Runden oft schöne Gespräche um die niedlichen Artworks oder andere Themen, bis wieder alle gedankenverloren auf ihre Spielpläne schauen.

Viel zu erklären gibt es auch nicht. Ich habe Harmonies schon mehrfach mit kompletten Brettspiel-Neulingen gespielt und die recht knappen Regeln und das sprachneutrale Material sind immer schnell in Fleisch und Blut übergegangen. Thematisch ist es durch die schönen Artworks ebenfalls einsteigerfreundlich.

Alles in allem freue ich mich sehr darüber, dass Harmonies mit gleich zwei Erweiterungen demnächst neues Futter bekommt. Ich werde auf jeden Fall reinschauen.

Was denkt ihr: Habt ihr Harmonies schon gespielt und wie gefällt euch Klang der Wildnis im ersten Eindruck?