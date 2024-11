7 Cozy-Brettspiele, mit denen ihr es euch richtig gemütlich machen könnt

Es gibt mittlerweile zahlreiche gemütliche Brettspiele, hier findet ihr 7 besonders empfehlenswerte.

Das englische Wort "cozy" bedeutet übersetzt "gemütlich", "behaglich" oder "wohlig". Laut Wikipedia sind Cozy-Videospiele solche, "die auf Gewaltlosigkeit und Entspannung setzen". Und genau solche Spiele gibt es nicht nur im Videospiel-, sondern mittlerweile auch im Brettspielbereich.

Sie zeichnen sich in vielen Fällen durch eine besonders schöne und einladende Gestaltung, einen sehr einfachen Einstieg sowie ein angenehmes, nicht besonders kompetitives Spielgefühl aus – und eignen sich deswegen perfekt für ein gemütliches und verregnetes Wochenende in der dunklen Jahreszeit.

In unserer Liste stellen wir euch sieben empfehlenswerte Spiele vor, die unserer Meinung nach ziemlich genau diesen "Cozy-Charakter" treffen. Wenn ihr also auf der Suche nach Wohlfühlspielen seid, seid ihr hier genau richtig.

Dieser Artikel ist Teil der GamePro-Brettspielwoche 2024. Alle weiteren Artikel und Infos findet ihr in unserer Übersicht: Start der Brettspielwoche bei GamePro: Zeit für Brettspiele! von Tobias Veltin

Die Tiere vom Ahorntal

Die Tiere vom Ahorntal lässt euch als Tierfamilie das eigene Winterquartier einrichten.

Autorin: Roberta Taylor

Verlag: Board Game Circus

Spielerzahl: 1-5

Altersempfehlung: Ab 10 Jahren

Spielzeit: ca. 60 Minuten

Preis (ca.): 45 Euro

Website: Die Tiere vom Ahorntal

Das im Jahr 2022 erschienene Die Tiere vom Ahorntal ist quasi das Idealbeispiel für ein Cozy Game – denn hier ist es euer Ziel, es euch als eine von mehreren knuffigen Tierfamilien (Eichhörnchen, Hasen, Waschbären, Füchse, Waschbären) in eurem Zuhause möglichst gemütlich zu machen, bevor der Winter kommt.

Dafür werden in jeder Runde Würfel geworfen, die dann auf einem Plan eingesetzt werden, um diverse Aktionen durchzuführen. Beispielsweise könnt ihr Waren wie Holz, Äpfel oder Wolle holen oder euch Ideenkarten besorgen, die sich dann wiederum mit den besorgten Waren "bauen" lassen. Das können beispielsweise ein leckerer Apfelkuchen oder schicke Wollsocken sein. Außerdem könnt ihr euren Unterschlupf mit diversen Verbesserungen ausstatten, für alles gibt es dann nach der achten Runde Punkte.

Interaktionen zwischen den Spielenden gibt es nicht wirklich, weswegen jede*r in Ruhe an seinem eigenen Zuhause feilen kann. Zusammen mit der tollen Gestaltung und Ausstattung – optional gibt es auch Warenmarker aus Holz – ergibt das dann ein sehr wohliges Spielgefühl. Unser Tipp: Da sich eine Partie gerade zum Ende hin etwas ziehen kann, solltet ihr die Rundenzahl auf sechs reduzieren.

Patchwork

Bei Patchwork puzzeln beide Spieler*innen eine Decke – Interaktion gibt es dennoch genug.

Autor: Uwe Rosenberg

Verlag: Lookout Spiele

Spielerzahl: 2

Altersempfehlung: Ab 8 Jahren

Spielzeit: ca. 30 Minuten

Preis (ca.): 25 Euro

Website: Patchwork

Bei Patchwork konkurrieren zwei Personen um in einem Kreis ausliegende Puzzleteile, mit denen dann eine namensgebende Patchwork-Decke auf einem quadratischen Feld zusammengelegt werden muss – möglichst ohne Lücken. Wer dran ist, darf ausgehend von einer beweglichen Figur eines der nächste drei Teile aussuchen. Zwei Dinge müssen dabei beachtet werden. Denn manche Teile kosten wertvolle Knöpfe, und größere Puzzlestücke zudem eine gewisse Zeit.

Wer ein solches Teil nimmt, zieht auf einem spiralförmigen Weg die entsprechende Anzahl von Feldern nach vorne. Spannend: Wer auf dem Weg hinten steht, ist dran, es ist also durchaus möglich, mehrere Züge hintereinander zu machen. Wenn beide Figuren in der Mitte angekommen sind, ist das Spiel zu Ende und wer dann die meisten Knöpfe hat, gewinnt.

Patchwork hat 2024 seinen zehnten Geburtstag gefeiert und ist mittlerweile ein echter Klassiker. Auch wenn es ziemlich konfrontativ klingt, ist die Interaktion bei Uwe Rosenbergs Spiel zwar spürbar, aber immer angenehm, da man zwar oft auf ein bestimmtes Teil schielt, es bei Wegnahme aber auch stets interessante Alternativen gibt.

Dorfromantik

Dorfromantik hat sich nicht nur im Computer- und Videospielbereich einen Namen gemacht.

Autoren: Lukas Zach, Michael Palm

Verlag: Pegasus

Spielerzahl: 1-6

Altersempfehlung: Ab 8 Jahren

Spielzeit: ca. 30-60 Minuten

Preis (ca.): 40 Euro

Website: Dorfromantik

Schon die Videospielvorlage fiel in den Bereich der Cozy Games und auch die Brettspielumsetzung, die 2023 den 'Spiel des Jahres'-Preis gewinnen konnte, fällt in diese Kategorie. Dorfromantik wird kooperativ gespielt. Mit Hexagon-Plättchen entsteht auf dem Tisch nach und nach eine Landschaft aus Wäldern, Dörfern und Feldern. Werden dadurch wechselnde Vorgaben erfüllt, gibt es Punkte, allein dieser Highscore-Charakter sorgt für einen großen Wiederspielreiz.

Ebenfalls motivierend: Bestimmte Punktzahlen schalten weitere Plättchen frei, die zu Beginn noch in kleinen Schachteln verborgen sind. Das Dorfromantik-Brettspiel entwickelt sich über die Zeit also weiter und hat sich nicht nur in meinen bisherigen Runden als eine unheimlich entspannende (Gruppen-)Puzzelei entpuppt, die ihren Reiz zum einen aus der Punktesammelei und den dafür erforderlichen Diskussionen und Gesprächen am Spieltisch zieht.

Mittlerweile gibt es auch eine Duell-Variante für ausschließlich zwei Spieler*innen sowie mit "Sakura" einen Standalone-Nachfolger, bei dem mit den Kirschblütenplättchen ein ganz neues Element ins Spiel kommt.

Mythwind

Mythwind kommt in einer dicken Box daher, die Spielmaterialmenge fällt üppig aus.

Autoren: Brendan McCaskell, Nathan Lige

Verlag: Board Game Circus

Spielerzahl: 1-4

Altersempfehlung: Ab 12 Jahren

Spielzeit: ca. 30 Minuten

Preis (ca.): 100 Euro

Website: Mythwind

"Mythwind ist besonders" steht auf der Seite des Verlags Board Game Circus. Und das stimmt insofern, als dass das Spiel kein wirkliches Ende hat. In der Rolle von diversen Handwerker*innen und Abenteurer*innen gilt es zwar, zusammen ein Dorf in einem magischen Tal wieder aufzubauen, allerdings kann Mythwind auch weitergespielt werden, wenn dies erledigt ist.

Jede Runde besteht aus mehreren Phasen, in denen wir Dinge im Dorf erledigen – beispielsweise neue Gebäude errichten, die uns dann Boni bescheren – oder mit unserem Charakter Arbeiten verrichten, um sie oder ihn hochzulevelen und so nach und nach immer stärkere Aktionen ausführen zu können.

Cool ist dabei vor allem, dass jeder Charakter auf eine andere Mechanik setzt; Mythwind ist also hochgradig asymmetrisch. Beim Farmer wird beispielsweise gepuzzelt, der Waldhüter muss dagegen möglichst geschickt seine Kartenhand managen.

Ereignisse, die sich positiv oder negativ auf unser Dorf auswirken können sowie diverse Story-Häppchen sorgen dafür, dass das Spielgefühl Titeln wie beispielsweise Stardew Valley recht nah kommt. Mythwind ist absolut fantastisch ausgestattet, unter anderem mit individuellen und sehr praktischen Spielertrays, in dem das jeweilige Material für jede Person aufbewahrt werden kann. Allerdings hat das auch einen (hohen) Preis.

Hinweis: Mythwind ist aktuell ausverkauft und nur über den Zweitmarkt zu bekommen. Ein Nachdruck des Spiels ist für das Jahr 2025 geplant.

Flamecraft

Flamecraft war ursprünglich ein Kickstarter-Projekt, das knapp 30.000 Unterstützer*innen hatte.

Autoren: Manny Vega

Verlag: Asmodee

Spielerzahl: 1-5

Altersempfehlung: Ab 12 Jahren

Spielzeit: ca. 60 Minuten

Preis (ca.): 40 Euro

Website: Flamecraft

Ein kurzer Blick auf die damalige Kickstarter-Kampagne von Flamecraft genügte, und es war um uns geschehen. "Schuld" daran war vor allem das fantastische Artwork von Sandara Tang und natürlich das Thema (niedliche Drachen helfen in diversen Läden einer Stadt, Menschen glücklich zu machen).

Der Spielablauf ist denkbar einfach. Mit euren Drachen bewegt ihr euch über den Spielplan und besucht die Geschäfte, etwa eine Bäckerei oder eine Pizzabude. Dort bekommt ihr Ressourcen, die sich dann wiederum in Siegpunkte eintauschen lassen. Läden können über spezielle Karten zudem verzaubert werden, was Ressourcen kostet, aber auch mächtigere Belohnungen abwirft.

Artwork und Ausstattung von Flamecraft bekommen die Höchstnote, spielerisch bleibt der Mix aus Worker Placement und Ressourcentauscherei dagegen vergleichsweise unspektakulär. Erfahreneren Spieler*innen dürfte Flamecraft möglicherweise zu belohnend sein, da man in den meisten Zügen mit Boni zugeworfen wird – ein empfehlenswertes Cozy-Spiel bleibt es dennoch.

Harmonies

Der Illustrationsstil von Harmonies erinnert ein wenig an "Die kleine Raupe Nimmersatt".

Autorin: Johan Benvenuto

Verlag: Asmodee

Spielerzahl: 1-4

Altersempfehlung: Ab 10 Jahren

Spielzeit: ca. 30 Minuten

Preis (ca.): 35 Euro

Website: Harmonies

Harmonies ist das jüngste Spiel auf dieser Liste. Der wunderschön von Maëva da Silva illustrierte Titel erschien Anfang 2024. Mit bunten Holzsteinen werden hier Landschaften gebaut, die unterschiedlichen Farben symbolisieren unter anderem Flüsse, Berge oder Bäume. Allerdings gibt es nur bei richtiger Anordnung Punkte, Flüsse wollen beispielsweise möglichst lang und Berge möglichst hoch sein.

Dazu kommt, dass sich in der kleinen Klötzchenlandschaft auch noch Tiere ansiedeln können – vorausgesetzt, die Steine liegen nach den korrekten Mustern, welche von den entsprechenden Tierkarten angezeigt wird. Dieses ständige Jonglieren zwischen möglichst guten Landschafts- und Tierwertungen macht meiner Meinung nach den großen Reiz von Harmonies aus – und hatten wir schon erwähnt, dass es richtig toll aussieht?

Die Interaktion hält sich wie eigentlich bei allen Spielen in diesem Artikel in Grenzen, kann aber durchaus für kleinere Emotionsausbrüche sorgen, wenn eine mitspielende Person mal wieder das eigentlich perfekt passende Plättchen vor der Nase wegschnappt.

Flügelschlag

Für Flügelschlag gibt es mittlerweile mehrere Erweiterungen und sogar den Drachen-Ableger "Schwingenschlag".

Autor: Elizabeth Hargreave

Verlag: Feuerland Spiele

Spielerzahl: 1-5

Altersempfehlung: Ab 10 Jahren

Spielzeit: ca. 45 Minuten

Preis (ca.): 45 Euro

Website: Flügelschlag

Noch ein Brettspiel mit Naturthema, allerdings hat sich Flügelschlag mittlerweile schon als moderner Klassiker etabliert. Als Vogelliebhaber*innen gilt es hier, möglichst viele Punkte zu machen. Dafür habt ihr in euren Zügen mehrere Aktionsmöglichkeiten. Ihr könnt Vogelkarten in eine der drei Spalten auf eurem persönlichen Tableau ausspielen, Futter sammeln, Eier legen oder neue Vogelkarten ziehen.

Die Karten sind auch der große Clou des Spiels, denn jeder Vogel hat eine Spezialfähigkeit, beschert beispielsweise zusätzliche Futtermarker oder lässt euch kostenlos einen weiteren Vogel ausspielen. Legt ihr die Karten also entsprechend geschickt auf dem Tableau aus, könnt ihr bei der Aktivierung richtige Komboketten auslösen, was sehr befriedigend ist.

Das sehr beruhigendes Thema, die tolle naturalistische Gestaltung und die durch die unterschiedlichen Vogelkarten immer neuen Kombinationsmöglichkeiten machen Flügelschlag für uns zu einem Alltime-Favoriten, der immer wieder auf den Tisch kommt. Im Vergleich zu den anderen Titeln sind die Regeln zwar etwas komplexer, der Einstieg gelingt aber dennoch sehr intuitiv.

Welche Cozy-Brettspiele kennt ihr und welche könnt ihr empfehlen? Wir sind auf eure Kommentare gespannt!