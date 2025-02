Harry Potter-Fans fragen sich seit Jahren, wie Harry in den Besitz des Elderstabs kommen konnte - diese Theorie könnte alles erklären

Die Frage nach dem wahren Besitzer des Elderstabs entscheidet über den Ausgang des letzten HP-Teils.

Ein wunderbarer Teil der Nerd- und Internetkultur sind die Diskussionen über Filme und Serien. Wieso kann Captain America denn nun Thors Hammer aufnehmen? Wer ist wirklich der stärkste Kämpfer in Dragon Ball?

Oder auch: Wie wurde Harry Potter zum Besitzer des mächtigen Elderstabs?

Harry Potter und der Elderstab

Die Potterheads unter euch haben womöglich schon die Tastatur zur Hand, um die Frage simpel nach den Regeln der Bücher beziehungsweise Filme zu beantworten: An den Elderstab kommt die Person, die den oder die vorherige*n Besitzer*in entwaffnet.

Das ist auch der Grund dafür, dass Draco Malfoy nach Dumbledore der rechtmäßige Besitzer des Elderstabs ist. Er hat den ehemaligen Schuldirektor entwaffnet, ehe Snape ihn dann mit dem Todesfluch ermordete. Deswegen sollte es auch logisch sein, dass Harry zum nächsten Besitzer wird, nachdem er Malfoy im Haus seiner Eltern wiederum entwaffnet.

Einen Haken hat die Sache jedoch: Malfoy trägt zum Zeitpunkt der Entwaffnung nicht den Elderstab, sondern seinen eigenen Zauberstab. Wie kann es also sein, dass Harry trotzdem der nächste Besitzer ist?

Diese Frage hat sich der Redditor book-khaki ebenfalls gestellt und bei der Community nach Antworten gesucht:

Die Schwarmintelligenz in den Kommentaren beweist dabei vor allem eines: Eine klare Antwort geben weder die Bücher noch die Filme.

Zauberstäbe sind in der Welt von Harry Potter ein Mysterium, das selbst Fachleute wie Ollivander nicht komplett verstehen. Außerdem führte Autorin J. K. Rowling die Heiligtümer des Todes – zu denen der Elderstab gehört – spät ein, sodass sie nicht so viel Zeit hatten, sich in die Lore einzuflechten.

Einen möglichen Lösungsansatz liefert der aktuelle Top-Kommentar vom User harmonicoasis. Der zitiert dabei eine Stelle aus der offiziellen Website Pottermore, die Elderholz beschreibt – das Material, aus dem der mächtige Zauberstab besteht.

"Das seltenste aller Zauberstabhölzer, mit dem Ruf, großes Unglück zu bringen, ist der Elderstab schwieriger zu beherrschen als alle anderen. Er birgt mächtige Magie in sich, will aber nicht bei einer Person bleiben, die in seiner Gesellschaft nicht überlegen ist; es bedarf eines oder einer bemerkenswerten Zauber*in, um einen Elderstab für längere Zeit zu behalten."

Diese Beschreibung liefert die Möglichkeit zur Annahme, dass der Elderstab sich ähnlich wie der Eine Ring aus Der Herr der Ringe verhalten könnte und einen eigenen Willen hat, mit dem er sich seine Besitzer*innen aussucht. Mittlerweile hat sich die Beschreibung übrigens leicht verändert.

So kann es sein, dass es bei einem schwächeren Zauberer wie Malfoy genügt hat, dass dieser überhaupt entwaffnet wurde, damit sich der Elderstab dem deutlich stärkeren Harry anschloss. In diesem Zusammenhang wäre es spannend zu wissen, ob dasselbe Szenario mit Dumbledore an Malfoys Stelle denselben Ausgang gehabt hätte.

Leider wird es auf diese Frage von offizieller Seite her in der nächsten Zeit vermutlich keine Antwort geben. Einzig und allein die angekündigte HBO-Serie scheint eine Möglichkeit für Antworten zu liefern.

Da sie aber pro Staffel ein Buch behandelt, wird es bis zur Veröffentlichung der Inhalte von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes noch viele Jahre dauern.

Gibt es unbeantwortete Fragen aus dem Harry-Potter-Universum, die euch bis heute verfolgen?