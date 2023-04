Gerücht: Harry Potter bekommt eigene HBO-Serie, die die Bücher nacherzählen soll

Harry Potter könnte als TV-Serie zurückkehren.

Wollt ihr euch so richtig alt fühlen? Der letzte Harry Potter-Kinofilm lief 2011 über die Kinoleinwände und ist damit bereits 12 Jahre alt. Nachdem mittlerweile mehr als eine Dekade vergangen ist, ist HBO kurz davor sich einen Deal zu sichern, der im Zusammenhang mit dem Harry Potter-Franchise steht.

Harry Potter bekommt Reboot in Form von TV-Serie

Laut einem Bloomberg-Bericht (via Polygon) soll ein Reboot in Form von einer HBO-Serie geplant sein. Jedes der Harry Potter-Bücher soll in eine TV-Staffel adaptiert werden. Das bedeutet, das uns womöglich sieben Staffeln der Harry Potter-Serie erwarten würden.

Dem Bericht zufolge mussten Warner Bros- Discovery-CEO David Zaslav und HBO-CEO Casey Bloys die Autorin J. K. Rowling überzeugen, dass sie die Serie produzieren dürfen. Es ist allerdings nicht klar, inwieweit die Autorin involviert ist. Zuletzt hat sie aufgrund ihrer transphoben Aussagen Schlagzeilen gemacht.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Eine mögliche Harry Potter-Serie käme indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Im Gegensatz zu den Filmen, die auf eine Spielzeit von wenigen Stunden begrenzt sind, soll es in der Serie mehr Raum geben, um die Geschichte der Bücher zu erzählen. So sollen Details, die in den Filmen geschnitten werden mussten, endlich zu sehen sein.

Allerdings: Der HBO-Deal scheint noch nicht in trockenen Tüchern zu sein. Somit sollten wir abwarten, bis HBO offiziell die Arbeiten an der neuen Harry Potter-Serie ankündigt. Bis dahin können wir uns die Zeit mit Hogwarts Legacy vertreiben, denn die meisten dürften das Spiel noch gar nicht beendet haben.

Hogwarts Legacy kommt ohne Harry Potter aus

Während in den Filmen und der potentiellen neuen Serie die Geschichte von Harry Potter nacherzählt wird, gibt es in Hogwarts Legacy eine eigene Story zu erleben. Der Titel spielt viele Jahre vor den Ereignissen von Harry Potter, weshalb Harry, Ron und Hermine nicht im Spiel zu finden sind.

Alternativ gibt es die LEGO-Ableger von Harry Potter, die die Geschehnisse in Hogwarts nacherzählen. Aktuell soll sogar ein neues Spiel in der Entwicklung sein, das die komplette Saga abdeckt. Es kommen wohl noch einige Projekte auf uns zu, die Fans von Harry Potter gefallen dürften.

Was würdet ihr von einer Harry Potter-Serie halten?