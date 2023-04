Harry Potter-Serie von HBO ist offiziell: Erster Teaser veröffentlicht

Die Harry Potter-Serie von HBO wird Realität.

Nach dem Riesenerfolg von Hogwarts Legacy können sich Harry Potter-Fans auf weiteres Futter freuen: HBO Max hat soeben eine TV-Serie rund um Harry Potter angekündigt. Die geplante Serie soll die Story der Bücher von der umstrittenen Autorin J.K. Rowling adaptieren, heißt es auf Twitter.

Zusätzlich zur Ankündigung gibt's einen kleinen Teaser-Trailer, den ihr euch hier anschauen könnt:

Viel verrät der kurze Teaser noch nicht: Wir hören das altbekannte Potter-Theme, während schwebende Kerzen allmählich das Harry Potter-Logo formen. Am Ende des Teasers können wir einen Blick auf Hogwarts werfen.

Im Gegensatz zu den Filmen, die den Stoff der Bücher in einer vergleichsweise geringen Laufzeit abdecken müssen, bietet eine Serie natürlich in der Theorie viel mehr Raum für Charaktere, einzelne Geschichten und Details. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass wir viel Stoff aus der Buchvorlage zu sehen bekommen dürften, den die Filme aussparen mussten.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Eine mögliche Harry Potter-Serie käme indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Gerücht bewahrheitet sich: Bereits Anfang April berichtete Bloomberg (via Polygon) vom Harry Potter-Reboot in Form von einer Serie durch HBO.

Interessant dabei: Jedes der Harry Potter-Bücher soll laut dem Gerücht eine TV-Staffel spendiert bekommen. Das bedeutet, das uns womöglich sieben Staffeln der Harry Potter-Serie erwarten würden. Offiziell bestätigt ist das aber nicht.

Was erwartet ihr von der Harry Potter-Serie und findet ihr, dass eine Serienadaption nach den Filmen überhaupt nötigt ist?