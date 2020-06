Harry Potter: Leak verspricht düsteres RPG & baldige Enthüllung

Ein neuer Leak auf Reddit gibt Hinweise auf ein Harry Potter-RPG. Ein angeblicher Warner Bros.-Mitarbeiter schrieb in einem Post sehr detailliert über die Inhalte des RPGs, über das bereits seit 2018 spekuliert wird, nachdem ein geleaktes Video angebliche Spielszenen zeigte. Laut der neuen Infos wird das Zauberer-RPG "sehr düster" und soll noch vor August enthüllt werden.

Bei dem Reddit-User notexpectedbut handelt es sich seinen eigenen Aussagen nach um einen Warner Bros-Mitarbeiter aus dem Marketing. Er spricht in einem Subreddit über zahlreiche Details zum Rollenspiel. Das Spiel soll Hogwarts: A Dark Legacy (Ein dunkles Erbe) heißen, sei für Juni 2021 geplant und soll nichts für Kinder sein.

Falls sich der Leak als wahr herausstellt und um damit mögliche Spoiler zu vermeiden, findet ihr im Folgenden nur Teile des Leaks.

Wen sollen wir im Harry Potter-RPG spielen? Laut des Leaks dürfen wir uns in dem Rollenspiel selbst einen Zauberschüler im Charaktereditor erstellen. Neben des Geschlechts dürfen wir auch entscheiden, ob es sich bei unserem Charakter um einen Muggle, ein Halbblut oder eine Hexe bzw. einen Zauberer handelt. Unser Entscheidungen bei der Charaktererstellung bestimmen, welchem Hogwarts-Haus wir zugeordnet werden.

Ein Fähigkeitenbaum mit fünf Zweigen lässt uns den Charakter spezialisieren. Außerdem soll gutes und böses Verhalten eine Rolle spielen, auch wenn kein Wechsel zur bösen Seite möglich sein soll. Dafür wurden angeblich Romanzen ins Spiel eingebaut.

Worum soll es im Spiel gehen? Unser erstellter Charakter soll nach einem Schulwechsel im 5. Jahr auf Hogwarts starten. Die Geschichte spielt zwar nach den Geschehnissen der Harry Potter-Reihe, es sollen aber dennoch bekannte Charaktere aus den Büchern im Spiel auftauchen. Neben Hogwarts soll es außerdem noch weitere bekannte Ort wie Hogsmead zu Erkunden geben.

Was soll es im Rollenspiel zu tun geben? In den Kämpfen, die auch Timing und Taktik erfordern sollen, stellen wir uns nicht nur den Bösewichten, sondern auch anderen Zauberern und Kreaturen. Auch soll es eine Art Nemesis-System geben, wie es zum Beispiel aus Mittelerde: Mordors Schatten bekannt ist. Wer sich abseits vom Kämpfen beschäftigen will, soll Quidditch und ein neues Kartenspiel spielen können.

Auch wenn es sich bei dem Subreddit um einen Leak handelt, verdichten sich die Hinweise auf ein Rollenspiel im Harry Potter-Universum. Neben verschiedenen Stellenausschreibungen, die zu einem Harry Potter-Spiel passen könnten, weist Jason Schreier in einem Tweet darauf hin, dass Warner Bros. Games eine Pressekonferenz plant, in der sie unter anderem über Harry Potter sprechen wollen.

More news from me: Warner Bros. Games was planning to do an E3 press conference this year for the first time, to talk about Batman, Harry Potter, and Rocksteady's game among others. Remains to be seen what they'll do now https://t.co/OIry5zgB6p