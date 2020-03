Das geleakte Harry Potter-RPG könnte schon sehr bald enthüllt werden

Könnt ihr euch noch an den geleakten Gameplay-Clip erinnern, der Harry Potter-Fans vor einiger Zeit in wilde Aufregung versetzt hat? Wie aus dem Nichts tauchte ein abgefilmtes Video auf, das etwa 70 Sekunden lang ziemlich eindrucksvolle Spielzenen und sogar einen Hogwarts-Charaktereditor zeigt. Womöglich erfahren wir bald endlich mehr darüber.

Erwartet uns ein großes Harry Potter-RPG für Next-Gen-Konsolen?

Nachdem das Video wieder offline genommen wurde, fragten sich tausende Fans, was hinter dem mysteriösen Harry Potter-RPG steckt. Schon damals kam das Gerücht auf, dass die Entwickler von Avalance Software (Disney Infinity) hinter dem Projekt stecken. Und nun sprechen eben diese Entwickler davon, dass sie schon bald ein AAA-Projekt enthüllen wollen.

In einer Stellenausschreibung für einen Associate Lighting Technical Artist, werden Bewerber mit dem Versprechen gelockt, an einem "aufregenden AAA-Spiel" zu arbeiten, dass "schon bald angekündigt wird".

Hinweise verdichten sich: Tatsächliche Hinweise auf die Harry Potter-Marke gibt es in der Ausschreibung nicht zu finden. Allerdings gab es schon 2017 offizielle Jobangebote seitens Warner Bros. Interactive Entertainment, dem Mutterkonzern von Avalanche Studios, die RPG-Experten mit Kenntnissen der "britischen Kultur" gesucht haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Avalance also wirklich an einem Harry Potter-Projekt arbeitet, ist nicht gering.

Leak bleibt Leak: Es kann allerdings sein, dass dieses Projekt nichts mit dem besagten Gameplay-Leak zu tun hat, oder dass das Harry Potter-Spiel längst eingestellt und ein neues AAA-Projekt begonnen wurde.

So oder so bleibt es spannend - schließlich steht auch die Frage im Raum, in welchem Rahmen das Harry Potter-RPG angekündigt werden könnte. Vielleicht bei einer Veranstaltung, bei der auch eine gewisse Konsole enthüllt wird?

Habt ihr Lust auf ein Harry Potter-RPG?