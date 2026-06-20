Neue Harry Potter-Serie stellt klar: Hexen und Zauberer sind die ganze Zeit falsch Besen geflogen

Wer an Quidditch denkt, hat vermutlich sofort die Bilder aus den Harry Potter-Filmen im Kopf. Harry, Ron und Co. sitzen auf ihren Besen fast wie auf einem Pferd und jagen über das Spielfeld.
Genau das scheint HBO jetzt ändern zu wollen. Neue Details zur kommenden Harry-Potter-Serie verraten, dass die Spieler künftig deutlich aerodynamischer unterwegs sein sollen.
Quidditch bekommt ein neues Design
Auf der Licensing Expo 2026 in Las Vegas präsentierte Warner Bros. erstmals neue Quidditch-Uniformen der kommenden Serie. Besonders interessant waren dabei die Begleittexte zu den Kostümen.
Dort wird erklärt, dass die Spieler in der Serie künftig deutlich flacher auf ihren Besen liegen sollen. Die Beine werden nach hinten geführt und um den Besen geschlungen, was eine wesentlich aerodynamischere Haltung ergibt als noch in den Filmen.
Damit werden Besen wohl auch andere Ausrüstung brauchen, als in den Filmen. Dort verfügten viele sogar über kleine Steigbügel, die das Werfen und Fangen erleichterten, beim eigentlichen Fliegen aber eher wenig sinnvoll wirkten.
Inspiration aus echten Sportarten
Laut den ausgestellten Informationen orientierten sich die Designer bei den neuen Quidditch-Outfits an realen Sportarten. Die Eleganz des Fechtens soll ebenso eingeflossen sein wie die ergonomischen Lösungen moderner Motocross-Bekleidung.
Auch die Jacken wurden speziell für hohe Geschwindigkeiten und wechselhaftes Wetter entworfen. Sie sollen möglichst wenig Luftwiderstand bieten und gleichzeitig vor Wind und Regen schützen.
Zugegeben: Bei einem Sport, der auf fliegenden Besen gespielt wird, wirkt die Diskussion über Aerodynamik erst einmal etwas seltsam. Trotzdem ist die Änderung interessant. Sie zeigt, dass HBO nicht einfach nur die Filme kopiert, sondern sich auch bei kleineren Details Gedanken macht. Genau dafür bietet eine Serie schließlich mehr Platz als ein zweistündiger Kinofilm.
Findet ihr die neue Flughaltung sinnvoll oder wirkt sie auf euch unnötig realistisch für eine Serie über Magie?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.