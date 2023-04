Harry Potter-Serie: Das sind die Schauspieler, die das Netz für Snape, Dumbledore und Co. fordert

In der Harry Potter-Serie erwartet uns eine neue Besetzung. Daniel Radcliffe und Co. kehren nicht in ihre Rollen zurück.

Keiner hat wirklich danach gefragt, aber wir bekommen es trotzdem: ein Harry Potter-Remake in Form einer Serie. HBO und Warner wollen die magische Geschichte rund um den Jungen mit der Blitznarbe noch einmal neu adaptieren. Zehn Jahre sind für die Serie eingeplant, die mit einer neuen Besetzung auftrumpfen soll.

Wie der Cast aussieht, steht aktuell noch nicht fest, aber natürlich haben Fans schon haufenweise Ideen, wer sich für die neue Besetzung von Harry, Snape oder Dumbledore besonders eignet. (via Reddit)

Kehrt Tom Felton zurück und wird aus Kylo Ren ...Snape?

Mit Adam Driver als Snape und Tom Felton als Lucius Malfoy, der in den Filmen bereits Draco Malfoy spielte, lehnt sich ein Teil der Wunschbesetzung an die "exklusiven Informationen" an, die der TikTok-Account "incorrectharrypotter" angeblich besitzen will. Demnach seien folgende Schauspieler*innen im Gespräch:

Harry Potter: Toby Wolfe (Rare Beasts, Pistol)

Toby Wolfe (Rare Beasts, Pistol) Hermine Granger: Bronte Carmichael (Andor, Game of Thrones)

Bronte Carmichael (Andor, Game of Thrones) Ron Weasley: Joshua Pickering (Peter Pan & Wendy)

Joshua Pickering (Peter Pan & Wendy) Lucius Malfoy: Tom Felton (Draco Malfoy in den Harry Potter-Filmen)

Tom Felton (Draco Malfoy in den Harry Potter-Filmen) Severus Snape: Adam Driver (Kylo Ren in Star Wars)

Adam Driver (Kylo Ren in Star Wars) Minerva McGonagall: Helen Mirren (Die Queen, R.E.D.)

Helen Mirren (Die Queen, R.E.D.) Albus Dumbledore: Blair Underwood (Agents of Shield)

Tim Roth ist ebenfalls ein Name, der im Zusammenhang mit Snape genannt wird. Den britischen Schauspieler kennen wir beispielsweise als Oswaldo Mobray aus The Hateful 8 und als Thade aus Planet der Affen.

'Gandalf' als Dumbledore

Während die Wunschbesetzung der jungen Rollen von Harry, Ron und Hermine weniger heiß diskutiert wird, da die Auswahl an potenziellen Kandidat*innen aufgrund des Alters überschaubarer ist, gibt es für Dumbledore um so mehr Ideen.

Ganz oben mit dabei: Michael Caine (Alfred in Batman: The Dark Knight), Jared Harris (Valery Legasov in Chernobyl) und Sir Ian McKellen (Gandalf in Der Herr der Ringe). Vor allem McKellen können wir uns gut als Schulleiter von Hogwarts vorstellen, da wir ihn in der Rolle als Gandalf schon mit langen grauen Haaren, Bart und Robe kennen.

Ihr wollt mehr zur kommenden Harry Potter-Serie wissen? Dann schaut in unseren Hub rein, in dem wir euch alle wichtige Infos zusammenfassen:

Was haltet ihr von Benedict Cumberbatch als Voldemort?

In einem Bildpost auf TikTok fasst ratersapp noch viele weitere interessante Vorschläge zusammen. Dort wird nicht nur Tom Felton wieder als Lucius Malfoy genannt, sondern auch Sherlock-Star Martin Freeman und Titanics Kate Winslet als Arthur und Molly Weasley (Rons Eltern). Als zweiter Rückkehrer wird auch Robert Pattinson als Remus Lupin vorgeschlagen. Der Twilight-Star spielt in "Harry Potter und der Feuerkelch" bereits Cedric Diggory.

Besonders spannend ist auch die Wahl des neuen Voldemort: Benedict Cumberbatch, den wir als Sherlock selbst bereits aus der namensgebenden BBC-Serie und als Dr. Strange kennen.

Während Cumberbatch (links) Voldemort spielt, könnte Freemann (rechts) das Oberhaupt der Weasleys mimen.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Die Harry Potter-Serie kommt der Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die als Executive Producer an der Show mitwirkt. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Rowling und Hogwarts Legacy.

Ob aber irgendeiner dieser Cast-Wünsche wirklich in Erfüllung geht, das dürfte eher bezweifelt werden. Alleine schon, weil einige Wunschkandidat*innen wie Adam Driver wieder rausfallen, da sie keine britische Herkunft besitzen und J.K. Rowling als Executive Producer sicherlich wieder darauf besteht. Bei den Filmen war das bereits der Fall.

Dennoch: Ein interessantes Gedankenspiel ist es allemal, sich Cumberbatch als Lord Voldemort vorzustellen, wie er Adam Driver als Snape gegenübersteht und Tom Felton nun als Vater seine frühere Rolle den Kopf geraderückt.

Was haltet ihr von den Ideen und Wünschen? Welche Schauspieler*innen würdet ihr gerne in der Harry Potter-Serie sehen? Schreibt es uns in die Kommentare.