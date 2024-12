Die Harry Potter-Serie könnte bereits ihren Severus Snape gefunden haben - das könnte Alan Rickmans Nachfolger werden

Snape wurde in den Filmen von Alan Rickman verkörpert, jetzt könnte seine Nachfolge gefunden worden sein.

Auf die Harry Potter-Serie von HBO müssen wir wohl noch eine Weile warten. Bislang waren Infos zur Produktion eher spärlich gesäht. Nun trudeln aber erste Berichte über mögliche Castings ein. Nachdem es bereits Gerüchte zum möglichen Dumbledore-Schauspieler gab, könnten wir jetzt wissen, wer in die Rolle des berühmten Slytherin-Hauslehrers Severus Snape schlüpft.

Das könnte der neue Snape-Darsteller werden

Laut den Quellen von The Hollywood Reporter wurde nämlich dem britischen Schauspieler Paapa Essiedu die Rolle angeboten. Aktuell ist noch nicht bekannt, ob die Verhandlungen mit dem Darsteller bereits begonnen haben – das Angebot zeigt aber immerhin, dass HBO und die Verantwortlichen hinter der Serie den Schauspieler für die richtige Besetzung halten.

Paapa Essiedu ist vor allem für seine Rolle in der britischen Dramaserie I May Destroy You bekannt. Für seine Performance hatte er sogar eine Emmy- und BAFTA-Nominierung bekommen. Daneben könntet ihr den Darsteller auch aus der Netflix-Serie Black Mirror kennen. Hier hat er in der Episode Demon 79 einen Auftritt.

Sollte Paapa Essiedu die Rolle des Severus Snape tatsächlich ergattern können, steht ihm auf jeden Fall eine steile Aufgabe bevor – immerhin wird er sich in den Augen vieler Fans mit der fantastischen Performance des inzwischen verstorbenen Alan Rickman messen müssen, der die Figur in den Filmen verkörpert hat.

Das ist der offizielle Stand bei den Castings

Bislang sind noch keine Castings für die Serie offiziell bestätigt. Zuletzt hatte aber Variety vor einigen Wochen berichtet, dass der britische Schauspieler Mark Rylance für die Rolle von Schullleiter Albus Dumbledore im Gespräch sei.

Zu den Besetzungen für Titelcharakter Harry oder seine beiden Freunde Ron und Hermine gibt es dagegen noch gar keine Infos. Zuletzt gab es im September hier einen offenen Casting-Aufruf für Kinder-Schauspieler*innen, der am 31. Oktober geendet hat.

In der Ausschreibung war von einem Start im April 2025 die Rede, gut möglich also, dass die Serie dann mit dem Filmen anfangen soll. Bis zum Release der ersten Staffel müssen wir uns aber wohl noch eine Weile gedulden. Vermutlich wird es frühestens 2027 soweit sein.

Könnt ihr euch überhaupt jemand anderes als Alan Rickman als Snape vorstellen?