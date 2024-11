Später als gedacht: Die Harry Potter-Serie hat einen groben Release-Zeitraum und alle Fans müssen jetzt ganz tapfer sein

Die Harry Potter-Filme könnten im kulturellen Gedächtnis durch die neue HBO-Serie abgelöst werden.

Die Harry Potter-Bücher haben bereits einige sehr erfolgreiche Verfilmungen hervorgebracht, aber seit letztem Jahr wissen wir, dass die ganze Geschichte auch noch einmal als umfangreiche HBO-Serie verfilmt werden soll. Bisher waren die Informationen dazu spärlich gesät, aber jetzt gibt es eine erste Aussage zum möglichen Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die dürfte Fans aber nicht gerade glücklich machen.

Harry Potter-Serie von HBO wird wohl frühestens 2027 ausgestrahlt, aber auch nur mit Glück

Darum geht's: Harry Potter lebt ein unglückliches Leben bei seiner Tante und seinem Onkel, bis er eines Tages dann doch nach Hogwarts reist und an der Zauberschule in die Magie unterwiesen wird. Dort lernt er Ron und Hermine kennen, bekommt es aber auch mit dem Fiesling Voldemort und vielen anderen Problemen zu tun.

8:53 Das größte Harry-Potter-Spiel pfeift auf Harry Potter - Warum?

Autoplay

Wann kommt die Serie? Das steht noch nicht abschließend fest. Aber jetzt hat immerhin schon einmal der HBO- und Max-CEO Casey Bloys in einem Gespräch mit Collider verraten, dass es noch ganz schön lange dauern dürfte.

Ihm zufolge wird es frühestens 2027 soweit sein, bis die HBO-Serie veröffentlicht werden kann.

"Als wir mit der ganzen Sache angefangen haben, hatten wir grob überlegt, oh, es könnte wahrscheinlich 27 sein, Ende 27. So etwas in der Größenordnung, aber nagelt mich nicht darauf fest, weil, wie ihr wisst, fangen wir gerade erst damit an, mit dem Schreiben und dem Casting-Prozess."

Was wissen wir sonst noch? Nicht gerade viel. Nur, dass sich die Verantwortlichen jetzt schon Gedanken darüber machen, wie sie damit umgehen können, dass die Kinder-Schauspieler so schnell altern. Eine Möglichkeit wäre, direkt die ersten beiden Staffeln hintereinander weg zu drehen. Dann würde zumindest dort der Altersunterschied zwischen den Staffeln nicht so groß ausfallen und auffallen.

Auch Harry Potter-Autorin J.K. Rowling soll an der Serie mitwirken und sie eng betreuen. Für viele ein Grund, der Serie direkt von vornherein keine Beachtung zu schenken. Wieso das so ist, erklärt Eleen hier:

Erste Casting-Gerüchte gibt es auch, aber noch nichts wirklich Handfestes. Immerhin hat Gary Oldman bereits Interesse angemeldet, womöglich als Dumbledore statt als Sirius Black zurückzukehren. Alles, was wir sonst über die Harry Potter-Serie von HBO wissen, findet ihr hier in unserer großen GamePro-Übersicht zum Thema.

Kommt dann jedes Jahr eine Staffel? Auch auf diese Frage gab es noch keine richtig konkrete Antwort. Der HBO-CEO Casey Bloys hat allerdings erklärt, dass es ganz davon abhängt, wie viel bereits im Voraus geschrieben worden ist.

Wie gut die Serie ankommt und ob sie dem Publikum gefällt, dürfte ebenfalls eine große Rolle spielen. Sollten die ersten Staffeln wirklich direkt hintereinander gedreht werden, müssen die Fans zwischen Season 1 und 2 aber wohl wenigstens nicht lange warten.

Freut ihr euch auf die Harry Potter-Serie?