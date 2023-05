Kaum Liebe für Harry Potter-Remake: Welche Serie oder Film wünscht ihr euch lieber?

Welche Serie oder welchen Film aus dem Harry Potter-Universum würdet ihr gerne sehen?

HBO will die Geschichte der sieben Harry Potter-Bücher in einer Serie mit neuen Schauspieler*innen komplett neu auflegen und das Ganze über zehn Jahre ausstrahlen. Die Ankündigung hat allerdings reichlich Kritik einstecken müssen, da vielen der Sinn und Zweck der Neuauflage nicht klar ist. Schließlich gibt es bereits die teils sehr guten Filme. Wir wollen daher von euch wissen, welche Serie oder welchen Film ihr viel lieber sehen würdet.

Welche Harry Potter-Serie oder -Film wünscht ihr euch?

Bei der Auswahl an möglichen Filmen und Serien haben wir uns vom TikTok von User Draco_Malefoylover inspirieren lassen, der ebenfalls alles will, nur keine Remake-Serie von Harry Potter. Ihr findet hier unter anderem eine Auswahl an Origin-Serien von beliebten Figuren wie Snape und McGonagall, aber auch eine Umsetzung des Theaterstücks " Harry Potter und das verwunschene Kind".

Hier könnt ihr abstimmen, ihr habt insgesamt drei Stimmen!

Die oben genannten Vorschläge sind natürlich nur eine prominente Auswahl. Habt ihr bessere Vorschläge, schreibt sie uns gerne in die Kommentare.

Wollt ihr mehr Infos zur geplanten Serie, hier entlang:

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Die Harry Potter-Serie kommt der Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die als Executive Producer an der Show mitwirkt. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Rowling und Hogwarts Legacy.

Natürlich könnt ihr in der Umfrage auch auswählen, dass ihr mit dem aktuellen Konzept einer Remake-Serie von HBO voll und ganz zufrieden seid. Das Ergebnis der Umfrage werden wir wie gewohnt die kommende Tage aufdröseln und eure Meinung mit in die Auswertung einfließen lassen.