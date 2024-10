Daniel Radcliffe sollte ursprünglich nicht die Rolle von Harry Potter in den Kinofilmen übernehmen, doch der erste Schauspieler wurde von J.K. Rowling gefeuert, weil er kein Brite war

Daniel Radcliffe war jahrelang das Gesicht von Harry Potter - dabei war seine Besetzung nicht von Anfang an sicher.

Daniel Radcliffe hat in der Rolle von Harry Potter solch einen starken Eindruck hinterlassen, dass wahrscheinlich bis heute viele Menschen ihn untrennbar mit dem Franchise verbinden. Deswegen ist der Gedanke an ein Paralleluniversum, in dem eine andere Person die Hauptrolle der Filme übernommen hätte, schwer vorstellbar. Ohne das Einwirken von Autorin J.K. Rowling wäre das aber tatsächlich Realität geworden.

Ursprünglich sollte ein anderer Schauspieler die Rolle von Harry Potter übernehmen

Der Regisseur und Produzent hinter den ersten beiden Harry-Potter-Filmen, Chris Columbus, hatte für die Besetzung von Harry zuerst einen anderen jungen Schauspieler im Sinn: Liam Aiken. Auch wenn ihr ihn nie als Harry Potter kennengelernt habt, könntet ihr ihn womöglich aus Filmen wie Lemony Snicket – Rätselhafte Ereignisse, Road to Perdition oder Electrick Children kennen.

1:50 Quidditch Champions: Das neue Harry-Potter-Spiel bringt bald bekannte Gesichter zurück

Autoplay

Der Grund, weswegen Aiken nicht als Harry Potter berühmt wurde, dürfte sich bei der Autorin der Romanvorlage J.K. Rowling finden. Sie wirkte bei den Kinofilmen mit und wollte unbedingt, dass ein britisches Kind in die Rolle des jungen Zauberers schlüpft.

Ab dem Zeitpunkt von Rowlings Einwirken ist Liam Aiken nicht mehr für die Rolle infrage gekommen, da er US-Amerikaner ist. Obwohl er auch ohne die Rolle als Harry Potter weiterhin als Schauspieler gearbeitet hat, ist seine Karriere vermutlich deutlich weniger erfolgreich, als dass sie potenziell hätte werden können.

Zuletzt wirkte Aiken im Film Bashira aus dem Jahr 2021 mit, der laut IMDb-Wertung nicht allzu gut angekommen zu sein scheint.

In der HBO-Serie übernimmt ein anderer Schauspieler die Rolle von Harry Potter

In Zukunft wird es zur Realität, dass eine andere Person Harry verkörpert. Für die kommende HBO-Serie von Harry Potter werden junge Schauspieler*innen gesucht, die die Rollen von Harry, Ron, Hermine und Co. übernehmen. Übrigens gilt es auch hier wieder, dass die Kinder aus dem Vereinigten Königreich oder Irland kommen müssen.

Die Vorstellung, eine andere Person so stark mit Harry Potter zu identifizieren wie Daniel Radcliffe, klingt absurd. Dabei waren damals auch viele andere Kinder und Fans der Romanvorlage an der Rolle des Jungen, der überlebt, interessiert. Allen voran Tom Felton, der zwar ebenfalls für Harry und Ron vorsprach, schlussendlich jedoch die Rolle des Draco Malfoy bekam.