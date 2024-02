Hatsune Miku bringt jetzt eigene Schuhe raus, die ihr euch sogar kaufen könnt

MAYLA kündigt in Collaboration mit Crypton neue Stiefel im Hatsune Miku-Look an. (Bild: © MAYLA/ Crypton Future Media)

Das japanische Pop-Idol Hatsune Miku bekommt Stiefel im markanten Design. Das japanische Unternehmen MAYLA hat die Zusammenarbeit mit Crypton Future Media angekündigt und auch schon erste Bilder zu den neuen Stiefeln im Hatsune Miku-Look veröffentlicht. Und wir müssen zugeben: Cool sehen sie schon aus!

Die Stiefeletten kommen in Mikus unverkennbarer Farbpalette aus Türkis, Schwarz und einem Hauch von Rosa. Die großen türkisen Schleifen an den Seiten der Stiefel sind eine Anlehnung an Hatsune Mikus Zwillingszöpfe in derselben Farbe und das kleine rosa Band erinnert an das Haar-Accessoire, das sie trägt. Die restlichen Farben aus Schwarz- und Grautönen sind von Mikus Bekleidung inspiriert, die an japanische Schuluniformen erinnern.

Die Stiefeletten sind den elektrisierenden Farben des beliebten Pop-Idols Hatsune Miku erhältlich. (Bild: © MAYLA/ Crypton Futuree Media)

Der Preis ist vergleichsweise erschwinglich

Die neuen Schuhen sind bereits online auf der Seite von MAYLA für Japaner*innen und auf Aitaikuji international vorbestellbar. Der Releasetermin ist jedoch erst im Herbst 2024. Das gibt euch also genug Zeit, um für diese einzigartigen Stiefel zu sparen.

Der Preis dieses besonderen Kleidungsstücks beträgt ¥29,920 Yen, das sind umgerechnet etwas mehr als 200 Euro. Die Kosten der Schuhe halten sich also vergleichsweise in Grenzen, obwohl es ein Tribut an eine so beliebte und berühmte Figur wie Hatsune Miku ist. Auf die umgerechnet 200 Euro müsst ihr allerdings noch Versand- und etwaige Zollgebühren addieren.

Wer und was ist Hatsune Miku?

Hatsune Miku, offizieller Codename CV01, ist die virtuelle Figur und Maskottchen des gleichnamigen Programms Hatsune Miku von Crypton Future Media. Sie war eine der künstlichen Gesangsstimmen in Vocaloid. Vocaloid ist eine Bezeichnung für das Programm von Crypton, das es dem Nutzer erlaubt, durch Sprachsynthese künstlichen Gesang zu erzeugen, welcher je nach Geschick einer menschlichen Stimme sehr ähnelt.

Sie zierte damals die Verpackung der Software “Hatsune Miku” und wurde somit zum ersten Gesicht von Vocaloids und ist das vermutlich beliebteste synthetische Pop-Idol.

Wie gefallen euch die Hatsune Miku-Schuhe und welches Vocaloid-Lied von ihr gefällt euch am meisten?