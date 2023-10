One Piece: Passend zur Netflixserie gibt es eine Teleschnecke als Spardose – doch gruseliger geht es kaum

Garps Teleschnecke gibt es nun als Spardose.

In der Welt von One Piece gibt es keine Mobiltelefone, sondern nur Teleschnecken. Die Schnecken leiten das Gesprochene weiter und sorgen über weite Distanzen, dass Personen miteinander kommunizieren können.

In der Netflixserie wurden aus den sonst so süßen Schnecken furchterregende Kreaturen, die vor allem durch ihre Zähne viel Kritik der Fans einstecken mussten. Wer dem neuen Aussehen der Teleschnecken doch etwas abgewinnen konnte, könnte sich jetzt selbst ein eigenes Exemplar zulegen (via prtimes.jp).

One Piece auf Netflix: Die Teleschnecke als Spardose

Was sind das für Teleschnecken? Hot Toys Japan hat in Zusammenarbeit mit den Machern der Netflixserie eine Spardose in ihrem Flagship-Store veröffentlicht, die wie eine der Teleschnecken aus der Serie aussieht.

Bei der Teleschnecke handelt es sich um die Version von Garps Schnecke. Viele Charaktere haben in One Piece eigene Teleschnecken, die wie ein Abbild von ihnen aussieht. Garps Schnecke hat beispielsweise einen Vollbart und ein weißes Haus mit blauen Streifen, das an die Marine erinnert.

©Eiichiro Oda/SHUEISHA ©Netflix/Tomorrow

Die Schnecke ist 14 cm hoch, 9 cm breit und 20 cm lang. Die Hersteller haben darauf geachtet, jedes Detail aus der Netflixserie zu übernehmen: Von der „schleimigen Textur der Haut“ bis hin zu des „in der Schale eingebetteten Ziffernblattes“ sei die Schnecke so nah wie möglich am Vorbild.

Sobald wir das Mikrofon zum Sprechen abnehmen, wird ein Schlitz sichtbar, in den wir das Geld stecken können. Es ist nicht ersichtlich, ob die Schnecke an der Unterseite ein Fach zum Öffnen besitzt oder ob wir die Schnecke zerstören müssten, um wie bei einem klassischen Sparschwein an unser Geld zu kommen.

Die Teleschnecke von Garp waren in Staffel 1 der Netflixserie von One Piece zu sehen. Hier gibt es den passenden Trailer zur Serie:

2:22 One Piece: Im letzten, finalen Trailer vor Release stechen die Strohhutpiraten in See

Wie komme ich an die Teleschnecke? Die Spardose gibt es entweder in Tokyo vor Ort zu kaufen oder über den Onlineshop von Toy Sapiens. Allerdings steht in den Nutzungsbedingungen des Shops, dass die Lieferung nur innerhalb von Japan erfolgt.

Solltet ihr über Dritte an die Schnecke kommen oder sogar selbst in Japan sein, könnt ihr die Schnecke zu einem Preis von rund 102 Euro vorbestellen. Vor Ort oder nach ihrem Erscheinen wird die Teleschnecke umgerechnet etwa 120 Euro kosten.

Wann erscheint die Spardose? Die Teleschnecke soll im Dezember 2023 auf den Markt kommen. Da die Teleschnecken bei den Fans nicht gut ankamen, sind wir gespannt darauf, wie sich diese Spardose verkaufen wird.

Was sind Teleschnecken überhaupt? In One Piece werden die telepathisch begabten Tiere zum Telefonieren benutzt. Die Schnecken können nämlich über weite Strecken hin miteinander kommunizieren und geben das Gesagte per Gedankenkraft an ihre Artgenossen weiter. Menschen haben ihnen Wählscheibe, Hörer und Nummern verpasst.

Was haltet ihr von der Spardose? Würdet ihr der Teleschnecke euer Geld überlassen?