Helldivers 2: Der neue Koop-Shooter ist jetzt schon bei Amazon im Angebot

Schnappt euch Helldivers 2 schon jetzt im Angebot.

Helldivers 2 ist der neue Koop-Hit auf der PS5 und dem PC. Auf Steam schlägt der Titel von Arrowhead sogar den Megahit Palworld. Neben dem spaßigen Gameplay ist das Finanzierungsmodell des Spiels ein großer Vorteil. Auf Amazon bekommt ihr die Multiplayer-Sause jetzt nicht mal eine Woche nach Release schon für nur 35,99€.

So gut ist das Amazon-Angebot

Helldivers 2 ist am 8. Februar mit einer UVP in Höhe von 39,99€ auf den Markt gekommen. Bei Amazon spart ihr zurzeit also 10%. Obendrein ist der Versand kostenlos und wenn ihr es heute bestellt, kommt es morgen schon bei euch an. So oder so seid ihr auf jeden Fall bereit, euch am Wochenende ins Getümmel zu stürzen.

Bei MediaMarkt und Saturn wird das Spiel übrigens zum selben Preis angeboten, allerdings kommen hier nochmal Versandkosten dazu.

Das ist Helldivers 2

Wie es die Zahl im Namen schon verrät, handelt es sich hier um den Nachfolger des ersten Helldivers aus dem Jahr 2015. Der Top-Down-Shooter konnte mit chaotischem Koop-Spaß einige Fans gewinnen, der ganz große Wurf blieb allerdings aus. Beim zweiten Teil hat sich das jetzt schlagartig geändert.

Für Teil zwei haben sich die Entwickler*innen entschieden, auf eine Third-Person-Perspektive zu wechseln, was sich als genau richtig herausgestellt hat. Bis zu vier Spieler*innen können gemeinsam auf offenen Maps Aufträge erfüllen und dabei Armeen von Insekten- oder Roboter-Aliens erledigen. Friendly Fire ist dabei immer an, ihr müsst also gut aufeinander aufpassen.

1:34 Helldivers 2 wird das erste große PS5-Exclusive 2024 und sieht auch auf dem PC richtig schick aus

Ein Highlight sind außerdem die Stratagems. In einer Runde könnt ihr euch nämlich zusätzliche Unterstützung direkt aus dem All abwerfen lassen. Dafür müsst ihr unter Druck die richtige Tastenreihenfolge eingeben und schon regnet es Luftschläge, Geschütztürme und Ähnliches auf eure Feinde. Alle Spieler*innen arbeiten zudem zusammen an einer übergeordneten Kampagne, die sich immer wieder verändert.

