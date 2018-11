Herr der Ringe - Skyrim-Komponist möchte Musik zur Amazon-Serie schreiben

Der Streaming-Dienst Amazon arbeitet mit Hochdruck an einer TV-Serie über Mittelerde aus dem Tolkien Universum. Ersten Gerüchten nach soll in der ersten Staffel der für insgesamt mindestens fünf Staffeln geplante Produktion der Werdegang des jungen Aragorn im Mittelpunkt stehen. Eine Besetzung ist bisher noch nicht bekannt.

Und jetzt bringt sich der Komponist Jeremy Soule für den Soundtrack der Serie ins Gespräch.

Spielefans kennen seine Arbeit bereits aus den Spielehits Star Wars: Knights of the Old Republic, The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion, The Elder Scrolls V: Skyrim und die Harry Potter-Videospielserie.

Nun bewirbt sich Jeremy Soule via Twitter für die musikalische Untermalung der neuen HdR-Serie. Von seinen Fans hat er fast 100 Prozentige Zustimmung erhalten. Ob er jedoch auch die Macher der Serie überzeugen kann, wird sich zeigen.

Thanks for your participation in this poll and for your support! This has been a wonderful and very clear confirmation of how you hear my music. If I ultimately contribute to this series, just know you were heard and I’m grateful to you all. And now, it is time to look ahead!