Heute bei GCMAX - Unser Live-Programm zur Gamescom am 23. August

Die Gamescom ist in vollem Gang und ihr seid nicht dabei? Kein Problem: In unserem Live-Stream zeigen wir die wichtigsten Spiele der Messe und empfangen tolle Gäste. Heute geht es unter anderem um Shadow of the Tomb Raider, Die Siedler, Dying Light: Bad Blood und Darksiders 3. Schaut rein:

GCMAX live von der Gamescom in Köln bei Twitch

Das Programm am 23. August

14:00 - Gamescom-Keynote: Shadow of the Tomb Raider - Lara Croft's Defining Moment

15:00 - GCMAX - Warm-Up-Talk und Spaß mit der MAX-Crew aus dem Gamescom Camp

16:00 - Die Games der Gamescom: Mit Die Siedler, Dying Light: Bad Blood, Darksiders 3 uvm.

18:00 - GCMAX - Die Show: Mit tollen Gästen, Spielen und Themen: Kingdom Come: Deliverance, Mount & Blade 2, NerdStar.tv

21:00 - AMD gamescom Camp-Turnier: Rocket League

Schaut auch hinter die Kulissen, lernt unser Team kennen und seid hautnah dabei:

#GCMAX bei Facebook

#GCMAX bei Instagram