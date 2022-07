Highlight am Prime Day: Jetzt LG OLED 4K-TV mit HDMI 2.1 & 120 Hz sichern

Falls ihr Amazon Prime abonniert habt, könnt ihr jetzt im Prime Day 2022 jede Menge günstige Sonderangebote abstauben, darunter natürlich auch eine große Auswahl an 4K-Fernsehern. Eines der Highlights ist der LG OLED C17, der sowohl bei der Bildqualität als auch bei der Gaming-Performance mit PS5 und Xbox Series X hervorragend abschneidet. Ihr bekommt ihn jetzt mit 55 Zoll für 969€ und damit laut Vergleichsplattformen günstiger als bei allen anderen Händlern:

Alternativ könnt ihr ihn auch in den Versionen mit 48 Zoll und 65 Zoll günstig im Angebot bekommen, die 55-Zoll-Versionen bietet unserer Meinung nach aber das beste Prei-Leistungs-Verhältnis.

Das bietet der LG OLED C17

Bild: Der LG OLED C17 ist ein 4K-Fernseher mit sehr hoher Bildqualität, was natürlich vor allem an der OLED-Technik mit ihrem tiefen Schwarz und unendlich hohen Kontrast liegt. Dadurch, dass die Helligkeit jedes Pixels einzeln reguliert wird, ermöglicht OLED eine hervorragende Anpassung an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen. Im Vergleich zum normalerweise günstigeren LG OLED B19 bietet der C17 den besseren Bildprozessor und die höhere Spitzenhelligkeit. Durch Letzteres kann HDR besser ausgenutzt werden.

Gaming: Der LG OLED C17 bietet ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Dadurch ist mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. Auch beim Input Lag schneidet er mit etwa 5 bis 6 ms bei 120 Hz und rund 10 ms bei 60 Hz hervorragend ab. Zudem werden natürlich auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) unterstützt. Als Gaming-Fernseher lässt der LG OLED C17 also kaum Wünsche offen.

Weitere 4K-Fernseher im Amazon Prime Day

Falls euch all die Qualitäten des LG OLED C17 nicht vom Kauf überzeugen und ihr stattdessen eher nach einem besonders großen 4K-Fernseher sucht, haben wir hier bereits ein paar Empfehlungen für euch zusammengestellt:

Mehr zum Thema Amazon Prime Day: Sichert euch jetzt riesige 4K-TVs bis 85 Zoll zu Toppreisen

Daneben gibt es zum Amazon Prime Day natürlich auch viele kleine und günstigere 4K-Fernseher im Angebot. Besonders günstig kommt ihr beispielsweise mit dem Amazon Fire TV Grundig Vision 7 weg, bei dem ihr für 43 Zoll nur 219€ zahlt. Daneben gibt es viele sehr preiswerte 4K-TVs von Hisense. Diese und weitere Angebote findet ihr hier:

Weitere Highlights aus dem Amazon Prime Day, natürlich mit besonderem Fokus auf Gaming-Deals, findet ihr auf unserer GamePro-Übersichtsseite zum Prime Day.