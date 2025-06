Spotify trifft Spielspaß: Hitster Bingo ist mein Lieblings-Musikquiz und aktuell bei Amazon zum Schnäppchenpreis erhältlich!

Mit diesem Spiel erlebt ihr Bingo mal ganz anders und es ist sogar mit bis zu zehn Spielern spielbar!

Musik und Spiele – das ist oft eine schwierige Kombination. Viele Karaoke-Spiele oder Quiz-Apps scheitern daran, Atmosphäre mit Spielmechanik zu verbinden. Hitster hat vor einiger Zeit bewiesen, dass es auch anders geht. Jetzt legt der Hersteller mit Hitster Bingo nach. Die Frage ist: Ist das nur ein schneller Ableger oder vielleicht sogar die bessere Version?

Aktuell könnt ihr euch nicht nur Hitster und den Bingo-Nachfolger, sondern auch eine Vielzahl weiterer Versionen zum Schnäppchenpreis im Amazon-Angebot sichern. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden!

Das Konzept: Bingo trifft Musikstreaming

Wer Hitster kennt, wird sich schnell zurechtfinden – und dennoch überrascht sein. Wo das klassische Hitster euch dazu auffordert, Songs in die richtige chronologische Reihenfolge zu bringen, dreht sich die Bingo-Version ganz um spontane Entscheidungen und Schnelligkeit.

Im Mittelpunkt steht die Verbindung mit Spotify: Die Hitster-App spielt per QR-Code einen Song an, und ihr müsst einschätzen, wann er erschienen ist, wer ihn performt hat oder in welches Jahrzehnt er gehört. Eure Antworten schreibt ihr auf eine Bingo-Karte, die in fünf Farben unterteilt ist – jede Farbe steht für eine andere Kategorie. Wer zuerst eine Reihe vollständig richtig beantwortet hat, gewinnt.

Die coole Discokugel ist mein persönliches Highlight bei Hitster Bingo, damit werden jede Runde die Kategorien neu gewählt!

Die Regeln in Kürze

Ein Spiel dauert rund 30 bis 45 Minuten.

Es wird mit zwei bis zehn Personen gespielt, entweder im Einzel- oder Teammodus.

Vor Spielbeginn wird entschieden, ob auf der einfacheren Seite A oder der schwierigeren Seite B des Spielplans gespielt wird.

Eine drehbare Discokugel zeigt vor jeder Runde die Kategorie an – beispielsweise "Songtitel", "vor/nach 2000" oder "exaktes Jahr".

Der DJ scannt eine Musikkarte, und das Lied erklingt über Spotify.

. Nach Ablauf der Zeit (optional mit Timer) gibt jeder seine Antwort ab.

Korrekte Antworten bringen euch ein Kreuz auf der Bingo-Karte. Wer zuerst eine ganze Zeile voll hat, gewinnt.

Das Spiel ist also wirklich simpel – und genau das macht es für mich zu einem großen Party-Hit!

Hitster vs. Hitster Bingo: Was ist besser?

Das hängt stark von der Spielrunde ab. Wer auf langfristige Strategien, Sammlung von Karten und eine Art musikalische Timeline steht, wird das klassische Hitster bevorzugen. Hitster Bingo hingegen ist direkter, spontaner und funktioniert besser in größeren Gruppen oder auf Partys. Es erinnert mehr an ein Quizspiel – mit deutlich weniger Regeln und Einstiegshürden.

Hitster Bingo spielt sich außerdem deutlich schneller und zugänglicher als der Vorgänger. Es geht weniger um strategisches Ablegen und mehr um spontanes Wissen oder gut geratenes Musikgefühl. Die Runden sind kurz und auch bei zehn Spielern bleibt das Tempo hoch. Besonders im Team macht das Spiel Laune – Diskussionen über Interpreten und Jahreszahlen gehören fast schon zum Spielkonzept!

Besonders erwähnenswert: Wer bereits andere Hitster-Versionen besitzt, kann deren Musikkarten direkt integrieren. Das erweitert die Vielfalt und macht Hitster Bingo zu einem modularen System, das mit den Spielerfahrungen mitwächst.

Die große Vielfalt von Hitster – meine Favoriten

Hitster ist schon lange nicht mehr unbekannt und deshalb gibt es mehrere Versionen, mit den unterschiedlichsten Themen und Genres. Hier findet ihr eine Auflistung meiner Highlights – von denen auch eine Vielzahl gerade im Angebot sind!

Ihr habt neben Hitster Bingo eine große Auswahl an anderen Versionen, die sich sogar miteinander kombinieren lassen!