Die höchste vom Menschen erreichte Geschwindigkeit liegt seit über 50 Jahren bei 39.937,7 km/h – bald soll sie übertroffen werden

Der Mond spielt eine entscheidende Rolle bei diesen Geschwindigkeits-Rekorden (Bildquelle: NASA).

In der Ruhe liegt die Kraft, aber knapp 40.000 km/h auf dem Tacho wirken dann doch ziemlich beeindruckend. Das ist die schnellste Geschwindigkeit, mit der jemals ein Mensch gereist ist.

Selbstverständlich wurde das nicht ohne Hilfsmittel und unter ganz bestimmten Bedingungen erreicht – nämlich beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Aber der Rekord könnte bald gebrochen werden.

Die höchste Geschwindigkeit, die der Mensch je erreicht hat, liegt bei 39.937,7 Stundenkilometern

Die Mond-Mission Apollo 10 hat die Mond-Landung der legendären Apollo 11 vorbereitet und als Generalprobe fungiert. Die drei Astronauten der NASA sind 1969 zwar nicht auf dem Mond gelandet, aber bis in seinen Orbit geflogen und konnten sehen, wie die Erde aufgeht. Besonders spannend war aber der Rückflug, bei dem die wahnwitzige Rekord-Geschwindigkeit erreicht wurde.

Durch den Eintrittswinkel, mit dem die Landekapsel der Apollo 10-Mission wieder in die Erdatmosphäre eingetreten ist, hat sich eine deutlich höhere Geschwindigkeit ergeben als bei den Missionen davor und danach. Bei einer Entfernung von 121,9 km von der Erde wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 1.093,8 Metern pro Sekunde erreicht – über ein Kilometer in der Sekunde.

Dieser spektakuläre Wiedereintritt wurde von dem Astronauten Cernan dann auch so beschrieben, dass es sich angefühlt habe, als wäre man "in einem Ball aus weißen und violetten Flammen" auf die Erde zugerast. Glücklicherweise war der Test erfolgreich und der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre ist ohne größere Probleme über die Bühne gegangen (via: NASA).

Zum Bremsen wurde die Erdatmosphäre selbst genutzt. Zusätzlich wurde der Sturz auf unseren Heimatplaneten gegen Ende auch noch durch drei große Fallschirme abgebremst. Letztlich fiel die Kapsel dann in den Pazifischen Ozean und Apollo 11 konnte infolgedessen erfolgreich auf dem Mond landen.

Der Rekord wurde nie wieder erreicht, weil einfach seit 1969 keine ähnlichen Missionen mehr stattgefunden haben. Space Shuttles und die ISS-Missionen finden in einer niedrigeren Erdumlaufbahn statt und erreichen beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre deshalb "nur" Geschwindigkeiten von rund 28.000 km/h.

Bald soll der Rekord nach über 50 Jahren sogar gebrochen werden

Wie Xataka berichtet, wird aktuell mit dem Artemis-Programm geplant, diesen Rekord einzustellen. Die erste bemannte Artemis-Mission namens Artemis II soll – wenn alles planmäßig verläuft – Anfang 2026 starten. Sie würde den Mond umkreisen und letztlich mit einer Geschwindigkeit von 40.234 km/h wieder in die Erdatmosphäre eintreten. Dadurch würde der Rekord knapp gebrochen.

Beim Test dafür, der unbemannten Artemis I, gab es allerdings noch Probleme mit dem Hitzeschild. Beim Wiedereintritt in die Atmosphäre entstehen offenbar Temperaturen von 2.760 Grad Celsius. Das war für den Schild zu viel und er zerbrach. Artemis II soll deshalb einen deutlich widerstandsfähigeren Hitzeschild verpasst bekommen, der dann hoffentlich standhalten kann.

Was sagt ihr zu diesen wahnwitzigen Geschwindigkeiten? Hättet ihr gedacht, dass so etwas so schnell vonstattengeht?