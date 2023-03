Hogwarts Legacy: Collector’s Edition für PS5 und Xbox Series jetzt bei Amazon kaufen

Die zuvor bereits ausverkaufte Hogwarts Legacy Edition könnt ihr euch jetzt wieder bei Amazon schnappen.

Bei Amazon könnt ihr jetzt die Hogwarts Legacy Collector’s Edition sowohl für PS5 als auch für Xbox Series X für 299,99€ bekommen. In der Theorie ist das zwar kein Sonderangebot, sondern einfach die unverbindliche Preisempfehlung. In der Praxis war die Collector’s Edition aber schon lange vor Release von Hogwarts Legacy bei fast allen Händlern ausverkauft und nur noch zu überhöhten Preisen zu bekommen. Auch aktuell gibt es sie laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst zu UVP. Hier findet ihr sie bei Amazon:

Verkäufer ist übrigens Amazon selbst, kein zwielichtiger Marktplatzhändler. Laut Shopseite hat Amazon die Collector’s Edition aktuell auf Lager und kann sie sofort liefern. Wie lange das so bleiben wird, ist allerdings schwer zu sagen. Es ist auch nicht sicher, ob es in Zukunft noch Gelegenheiten geben wird, sie sich zum Normalpreis zu sichern. Wenn ihr sie noch haben wollt, ist es also vermutlich besser, nicht zu lange zu zögern.

Was bietet die Hogwarts Legacy Collector’s Edition?

Der Inhalt der Hogwarts Legacy Collector's Edition im Überblick.

Der spektakulärste Inhalt der Hogwarts Legacy Collector’s Edition ist sicherlich der lebensgroße und kunstvoll gestaltete Zauberstab, der über einem Sockel in Form eines alten Zauberbuchs schwebt. Außerdem bekommt ihr neben der Collector’s Edition Box auch das Steelcase. Das Spiel ist übrigens ebenfalls mit im Paket enthalten, was ja inzwischen bei Collector’s Editions keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Neben den physischen Gegenständen bekommt ihr auch noch zusätzliche Ingame-Inhalte, nämlich das Kosmetikset der Dunklen Künste, die Kampf-Arena der Dunklen Künste und ein Thestral als Reittier.

Wie gut ist Hogwart’s Legacy?

15:23 Hogwarts Legacy - Das Open-World-Spiel im Potter-Universum im Test

Unserer Meinung nach handelt es sich bei Hogwarts Legacy um einen vollen Erfolg. Wenn ihr Harry-Potter-Fans seid, ist das Spiel allein schon wegen der Möglichkeit, die wunderschöne und detailliert nachgebaute Zauberschule zu erkunden, ein Muss. Aber selbst dann, wenn ihr euch gar nicht so sehr für Harry Potter interessiert, bekommt ihr hier ein sehr gutes Open-World-Spiel mit einem kreativen Kampfsystem und einem ungewöhnlichen Setting, das eine willkommene Abwechslung zu anderen Spielen des Genres darstellt. Mehr erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test: