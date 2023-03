Hogwarts Legacy: Diesem Straßenmusiker in Hogsmeade solltet ihr unbedingt Trinkgeld geben

Habt ihr dem Musiker in Hogwarts Legacy schon gelauscht?

Hogwarts Legacy steckt voller liebevoller Details, die ihr entdecken könnt. Während ihr einigen davon fast automatisch im Spielverlauf über den Weg lauft, sind andere weniger offensichtlich. So vielleicht auch mit dem Straßenmusiker, dem ihr in Hogsmeade lauschen könnt. Während seine Ein-Mann-Band anfangs etwas traurig aussieht, könnt ihr ihm tatsächlich dabei helfen, seinen Musiker-Traum zu verwirklichen.

Habt ihr zu viele Galleonen? Gebt dem Musiker in Hogsmeade einige!

Darum geht's: In den Straßen von Hogsmeade könnt ihr einen Straßenmusiker namens Ernie Lark treffen, der auf einem Koffer stehend eine musikalische Performance gibt. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihm etwas Trinkgeld in Form von 10 Galleonen in den Hut werfen. Das beschert euch nicht nur den überschwenglichen Dank von Ernie – ihr werdet auch eine Veränderung bemerken, wenn ihr das nächste Mal nach Hogsmeade kommt.

Ernie wird eure Spende nämlich dazu nutzen, um sich ein weiteres Instrument zu kaufen, das sich dann zu seiner Performance gesellt. Insgesamt könnt ihr das ganze fünf mal machen, bis Ernie quasi sein eigenes kleines Orchester dirigiert.

Hier könnt ihr euch das einmal im Video anschauen:

Eine direkte Belohnung bekommt ihr für eure Großzügigkeit übrigens nicht - außer natürlich das gute Gefühl, die Kunst unterstützt zu haben. Das Ganze ist also eher ein niedliches Detail, das die Welt von Hogwarts Legacy lebendig wirken lässt.

Last Gen-Release verschoben

Hogwarts Legacy ist seit dem 10. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Wartet ihr noch auf die Last Gen-Versionen, braucht ihr etwas mehr Geduld. Der Release für PS4 und Xbox One wurde nämlich frisch um einen Monat nach hinten verschoben und ist jetzt für den 5. Mai 2023 geplant. Die Nintendo Switch-Version erscheint weiterhin planmäßig am 25. Juli 2023.

Wie findet ihr dieses Detail? Habt ihr noch weitere, interessante Geheimnisse in Hogwarts Legacy entdeckt?