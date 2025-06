Hogwarts Legacy für Switch 2 für 10 Euro: So könnt ihr euch das Spiel gerade mega günstig ercheaten

Mit einem kleinen Zaubertrick könnt ihr euch aktuell Hogwarts Legacy sehr günstig für die Switch 2 holen.

Zum Release der Nintendo Switch 2 hat es auch Hogwarts Legacy in einer verbesserten Version auf die Konsole geschafft, das ihr euch aktuell mit einem Trick super günstig sichern könnt. Allerdings gibt es hier einige Schritte zu beachten, und es ist zudem gut möglich, dass der Zauber schon bald vorbei ist.

So sichert ihr euch den Mega-Deal für Hogwarts Legacy

User auf MyDealz haben herausgefunden, dass Hogwarts Legacy auf der Switch 2 ohne Cartridge spielbar ist, was darin resultiert, dass ihr das Action-Adventure aktuell zu einem absoluten Schnäppchenpreis bekommt. Folgende Schritte müsst ihr dabei beachten:

Ihr müsst euch Hogwarts Legacy entweder ausleihen oder euch das Spiel kaufen (und im Anschluss um zu sparen wieder verkaufen)

Vor dem Spielstart müsst ihr zunächst ein Update herunterladen

Startet jetzt Hogwarts Legacy auf eurer Switch 2

Im Hauptmenü angelangt, müsst ihr die zusätzlichen Inhalte auswählen und euch den Eigentümerrabatt herunterladen

Im Anschluss kauft ihr euch die Switch 2-Version mit dem Upgrade-Pack für 10 Euro

Ist die Switch 2-Version installiert, könnt ihr die Switch 1-Version von der Konsole schmeißen

Der Clou: Die Switch 2-Version von Hogwarts Legacy ist jetzt ohne Karte spielbar, was bedeutet, ihr könnt das geliehene Spiel zurückgeben oder das gekaufte Spiel wieder verkaufen.

Hier könnt ihr euch übrigens einen Eindruck von der Switch-Version von Hogwarts Legacy machen:

1:00 Hogwarts Legacy-Trailer zeigt, wie die Switch 2-Version aussieht - auch im Vergleich zur Switch 1

Autoplay

Die Aktion ist natürlich mit etwas Aufwand verbunden, da ihr zunächst einmal in den Besitz der Switch 1-Version gelangen müsst. Zudem handelt es sich hier offensichtlich um einen Fehler, der natürlich jederzeit seitens Nintendo und Warner Bros. behoben werden kann.

Falls ihr euch Hogwarts Legacy für die Switch 2 mit dem Rabatt holen wollt, solltet ihr daher fix sein.

Aktuelles zu Hogwarts Legacy Die Switch 2-Version basiert technisch auf der PS5-Versin - diese Verbesserungen erwarten euch von Maximilian Franke

Im MyDealz-Thread wird mehrfach bestätigt, dass ihr euch die Switch 2-Version auf diese Weise sichern könnt, jedoch berechtigterweise auch gesagt, dass es sich hier offensichtlich um einen Fehler handelt. Der Zauber kann daher schnell verflogen sein.

Geht das auch bei anderen Switch 2-Spielen? Kurz gesagt, nein. Bei allen anderen Titeln mit einem Upgrade-Pack ist es Voraussetzung, dass die Last-Gen-Version weiterhin in eurem Besitz ist. Bei Zelda: Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom ist der Trick daher nicht möglich.

Seid ihr schon einmal auf ähnliche Weise so günstig an ein neues Spiel gekommen? Falls ja, berichtet uns gerne in den Kommentaren.