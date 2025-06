Hogwarts Legacy 2 als PS5-Exclusive? PlayStation könnte Gerüchten zufolge Warner Bros. Games übernehmen

Hogwarts Legacy war ein großer Erfolg und Teil 2 kommt so gut wie sicher – eventuell als PlayStation-Exclusive.

Hogwarts Legacy hat sich über 24 Millionen Mal verkauft und war laut den Verantwortlichen von vornherein als Franchise-Startschuss ausgelegt. Hogwarts Legacy 2 wurde zwar noch nicht offiziell angekündigt, aber dass es kommt, gilt als ziemlich sicher. Jetzt gibt es Gerüchte, dass PlayStation vielleicht Warner Bros. Games kaufen könnte.

Warner Bros. Games wird womöglich von PlayStation gekauft: Das sind die Gerüchte

Darum geht's: Laut anonymen Quellen von SEScoops denkt Sony darüber nach, die Firma Warner Bros. Discovery Streaming and Studios zu kaufen. Dann würde nicht nur das Film- und Serien-Portfolio künftig zu Sony gehören, sondern auch sämtliche Warner Bros. Games-Reihen.

Wie wahrscheinlich ist die Übernahme? Es gibt keinerlei offizielle Angaben dazu, die Gerüchte lassen sich aktuell auch nicht verifizieren. Aber selbst in dem Bericht heißt es lediglich, dass Sony darüber nachdenken würde, eventuell diesen Kauf zu tätigen – nicht, dass sie sich schon entschieden hätten.

Ihr solltet das Ganze also lieber noch mit Vorsicht genießen. Ob so ein Deal wirklich über die Bühne geht, steht im Moment noch in den Sternen.

Dafür sprechen würde allerdings, dass es bei Warner Bros. aktuell generell massive Umwälzungen gibt. Die Firma wurde in zwei Unternehmen aufgeteilt (von denen Sony dann nur eines kaufen würde) und hatte mit dem Suicide Squad-Debakel zu kämpfen, während das Wonder Woman-Spiel gleich ganz eingestampft wurde.

Auch die Gaming-Sparte von Warner Bros. wurde in zwei Teile aufgeteilt: Einmal sämtliche DC-Titel sowie die Mortal Kombat Reihe unter der Führung des NetherRealm-Studiochefs Shaun Himmerick und einmal Harry Potter sowie Game of Thrones unter der Leitung des WB Games Montreal-Leiters Yves Lachance.

Was gehört alles zu Warner Bros. Games? Eine ganze Menge.

Die kompletten DC-Spiele wie zum Beispiel Batman. Angeblich arbeitet Rocksteady an einem neuen Titel, wobei unklar ist, ob es sich um eine Arkham-Fortsetzung oder ein Reboot handelt.

Angeblich arbeitet Rocksteady an einem neuen Titel, wobei unklar ist, ob es sich um eine Arkham-Fortsetzung oder ein Reboot handelt. NetherRealm (Mortal Kombat) werkelt hinter den Kulissen womöglich am DC-Fighting Game Injustice 3.

werkelt hinter den Kulissen womöglich am DC-Fighting Game Injustice 3. Und dann gibt es da natürlich auch noch Hogwarts Legacy 2. Das dürfte sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bereits in recht weit fortgeschrittener Entwicklung befinden, wurde aber eben noch nicht offiziell angekündigt.

Wie wahrscheinlich wäre Hogwarts Legacy 2 als Exklusivtitel?

Das lässt sich aktuell kaum abschließend beurteilen. Selbst wenn die Gerüchte stimmen und Sony PlayStation WB Games kauft, können immer noch viele andere Dinge dafür sorgen, dass der Titel nicht exklusiv erscheint. Immerhin handelt es sich bei Harry Potter um ein gigantisches, sehr erfolgreiches Franchise.

Es könnten bereits Deals zum Release ausgehandelt worden sein, die auch nach einer Übernahme noch Bestand hätten, wie es zum Beispiel beim nur zeitlich exklusiven PS5-Exclusive Deathloop der Fall war. Allerdings war es bei Starfield dann wieder andersherum, das blieb bisher Xbox-exklusiv, obwohl eine Version für die Sony-Konsole bereits in Arbeit war.

Wie denkt ihr darüber? Findet ihr die Gerüchte realistisch und glaubt ihr, Sony würde Hogwarts Legacy 2 dann wirklich PS5-exklusiv veröffentlichen?