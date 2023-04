Honkai: Star Rail – Alle Charaktere und Tier List zu den aktuellen Figuren

Honkai: Star Rail steckt voller Charaktere, die ihr mit in eure Party aufnehmen könnt.

Honkai: Star Rail schickt sich an, den Erfolg von Genshin Impact zu wiederholen. Wenn ihr den PS4-, PS5- und iOS-Titel auch gerade ausprobiert, stellt ihr euch wahrscheinlich auch die Frage nach den besten spielbarenCharakteren. Wir schauen uns die bisherigen Tier Lists an und listen alle aktuell verfügbaren Figuren auf.

Honkai: Star Rail – Das sind alle Charaktere

Darum geht's: Entwicklerstudio miHoYo legt nach Genshin Impact nochmal nach. Dieses Mal allerdings mit Honkai: Star Rail, das mehr auf SciFi und Runden-basierte Kämpfe setzt. Einiges bleibt dann aber doch gleich, wie zum Beispiel die Qual der Wahl, wenn es um die Charaktere geht.

1:38 Honkai: Star Rail - Trailer zum neuen Spiel des Genshin Impact-Studios zeigt Charaktere & Spielwelt - Trailer zum neuen Spiel des Genshin Impact-Studios zeigt Charaktere & Spielwelt

Das sind alle Charaktere in Honkai: Star Rail: Im folgenden listen wir alle aktuell verfügbaren Charaktere auf, die ihr in Honkai: Star Rail mit in den Kampf nehmen könnt. Nach und nach kommen wieder neue Figuren hinzu, dann aktualisieren wir die Liste.

Arlan : Damage Dealer, Element: Lightning

: Damage Dealer, Element: Lightning Asta : Support, Element: Feuer

: Support, Element: Feuer Bailu : Heiler, Element: Lightning

: Heiler, Element: Lightning Bronya : Support, Element: Wind

: Support, Element: Wind Clara : Damage Dealer, Element: Physical

: Damage Dealer, Element: Physical Dan Heng : Element: Wind

: Element: Wind Gepard : Support/Schild, Element: Frost

: Support/Schild, Element: Frost Herta : Damage Dealer, Element: Frost

: Damage Dealer, Element: Frost Himeko : Damage Dealer Element: Feuer

: Damage Dealer Element: Feuer Hook : Damage Dealer, Element: Feuer

: Damage Dealer, Element: Feuer March 7th : Support/Schild, Element: Frost

: Support/Schild, Element: Frost Natasha : Heiler, Element: Physical

: Heiler, Element: Physical Pela : Support, Element: Frost

: Support, Element: Frost Qingque : Damage Dealer, Element: Quantum

: Damage Dealer, Element: Quantum Sampo : Damage Dealer, Element: Wind

: Damage Dealer, Element: Wind Seele : Damage Dealer, Element: Quantum

: Damage Dealer, Element: Quantum Serval : Damage Dealer, Element: Lightning

: Damage Dealer, Element: Lightning Sushang : Damage Dealer, Element: Physical

: Damage Dealer, Element: Physical Tingyun : Support, Element: Lightning

: Support, Element: Lightning Trailblazer (Fire): Support/Schild, Element: Feuer

(Fire): Support/Schild, Element: Feuer Trailblazer (Physical): Damage Dealer, Element: Physical

(Physical): Damage Dealer, Element: Physical Welt : Damage Dealer, Element: Imaginary

: Damage Dealer, Element: Imaginary Yanqing: Damage Dealer, Element: Frost

Tier List der Charaktere in Honkai: Star Rail

Da scheiden sich die Geister: Honkai Star Rail ist gerade erst erschienen und die Meinungen gehen weit auseinander, was eine Tier List mit den besten Charakteren anbelangt.

Hier findet ihr Tier Lists: Sowohl bei Honkai-Lab als auch bei Prydwen findet ihr eine Tier List der aktuellen Charaktere in Honkai Star Rail.

Einig scheinen sich die beiden doch sehr unterschiedlichen Listen zumindest bei einigen wenigen Charakteren zu sein. Bronya und Bailu werden bei beiden jeweils in der höchsten Kategorie eingestuft, mit den zwei Figuren solltet ihr also auf der sicheren Seite sein. Dasselbe gilt für Tingyun und Seele.

Weniger gut kommen der Trailblazer (Physical-Build) oder auch Serval weg. Herta und Qingque finden sich ebenfalls in beiden Tier Lists sehr weit unten. Arlan scheint insgesamt auch nicht unbedingt die beste Wahl zu sein.

Aber Vorsicht: Honkai: Star Rail ist noch brandneu und im Lauf der Zeit kann sich dementsprechend noch einiges an den Figuren und ihren Skills sowie dem Zusammenspiel ändern.

Spielt ihr schon fleißig Honkai: Star Rail? Welche Figuren findet ihr momentan am besten, wen würdet ihr empfehlen?