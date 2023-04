Wir verraten euch, wie es um den Release von Honkai Star Rail auf Konsolen steht.

Am 26. April 2023 ist Honkai Star Rail erschienen. Dabei handelt es sich um das neue Fantasy-Rollenspiel der Entwickler*innen von miHoYo und HoYoverse, die bereits mit Genshin Impact riesige Erfolge gefeiert haben. Und auch für Honkai sieht die Zukunft rosig aus, denn erste Kritiken fallen sehr positiv aus. Ein Blick lohnt sich also.

Aber was, wenn ihr nicht auf dem PC oder einem Mobile-Gerät mit iOS oder Android spielen könnt oder wollt? Honkai Star Rail ist nämlich bislang nur für diese Plattformen erschienen. Wie sieht es also mit einem Release auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S aus? Kommt vielleicht sogar eine Version für die Nintendo Switch? Diesbezüglich haben wir gute, aber auch schlechte Nachrichten für euch.

Honkai Star Rail kommt auch für PS4 und PS5

Die guten Nachrichten zuerst: Honkai Star Rail wird auch für die Last- und Current-Gen der PlayStation erscheinen. Bereits im März hieß es auf dem offiziellen PlayStation-Blog: "Honkai: Star Rail kommt bald offiziell auf die PlayStation.", was in dem Fall PS4 und PS5 bedeutet.

Wenn im März also schon von "bald" die Rede war und es nun auf den ersten Systemen spielbar ist, werden wir uns wohl nicht mehr allzu lange gedulden müssen. Wie lange genau, können wir aber noch nicht sagen. Ein Datum wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Xbox und Nintendo Switch muss ohne Honkai Star Rail auskommen

Und jetzt zu den schlechten Nachrichten: Honkai Star Rail erscheint nicht für die Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch – zumindest gibt es nach aktuellem Stand seitens der Entwickler*innen keine Ankündigung für die anderen Konsolen. Auf der offiziellen Webseite sind nur die Schriftzüge von iOS, Android, PC und PlayStation zu finden.

Was außerdem dagegen spricht: Genshin Impact, den geistigen Vorgänger, gibt es auch zweieinhalb Jahre nach Release immer noch nicht auf der Xbox. Eine Switch-Version wurde zwar 2020 angekündigt, erschienen ist diese aber bislang noch nicht. Wir würden einen späteren Release auf Xbox- und Nintendo-Konsolen für Honkai Star Rail daher nicht ganz ausschließen, aber darauf warten solltet ihr wohl auch nicht.

Das bietet Honkai Star Rail

In Honkai Star Rail begebt ihr euch im Astralexpress in eine galaktisches Abenteuer. Ihr erkundet die Galaxie, sucht Gefährten und bekämpft die Stellaron-Krise. Anders als Genshin Impact setzt Honkai Star Rail dabei auf rundenbasierte Kämpfe und eine Open World mit Sci-Fi-Setting. Der hübsche Anime-Look bleibt aber, genauso wie das Zusammenstellen der Party und ein Gacha-System, über das ihr neue Charaktere abseits der Story erhaltet.

Hier könnt ihr euch in einem Trailer einen Einblick verschaffen:

Honkai: Star Rail - Trailer zum neuen Spiel des Genshin Impact-Studios zeigt Charaktere & Spielwelt

So könnt ihr direkt loszocken

Wollt ihr Honkai Star Rail bereits auf dem PC spielen, geht das über Epic Games oder den HoYoverse-Launcher. Der erfordert eine Registrierung und kann über die offizielle Webseite heruntergeladen werden. Wer auf Mobile-Geräten mit iOS oder Android direkt losspielen will, muss dafür einfach in den jeweiligen Store gehen und das Free2Play-Spiel dort herunterladen.

Um euch den Einstieg zu erleichtern, haben wir für euch Promo-Codes zusammengefasst, über die ihr euch kostenlose Gegenstände sichern könnt:

Womit wir bei der Monetarisierung von Honkai Star Rail wären. Es lässt sich zwar auch ohne den Einsatz von Echtgeld Spaß damit haben, aber das war bei Genshin Impact auch der Fall und trotzdem wurde es für sein undurchsichtiges Gacha-System und den damit verbundenen Echtgeldeinsatz kritisiert.

Interessiert euch Honkai Star Rail? Habt ihr es schon gespielt, oder wartet ihr auf die PlayStation-Version? Schreibt uns eure Gedanken zum Spiel gerne in die Kommentare.